ผู้นำลาวเตรียมเยือนเกาหลีเหนือร่วมฉลองก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลี

รอยเตอร์ - สำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่า ทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาว จะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือตามคำเชิญของผู้นำคิม จอง อึน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการก่อตั้งพรรคแรงงานที่ปกครองประเทศในวันที่ 10 ต.ค. นี้
การเยือนครั้งนี้จะเป็นการเดินทางที่หาได้ยากของประมุขแห่งรัฐต่างชาติที่เดินทางไปยังเกาหลีเหนือ ที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศอย่างหนักจากโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธ และยังคงจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม คาดว่าจะเดินทางเยือนเกาหลีเหนือในเดือนต.ค. เช่นกัน ซึ่งจะเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปี ของผู้นำเวียดนาม
การเยือนครั้งนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการ ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากทั้งสองฝ่าย
ด้านเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่ามีสัญญาณชี้ว่าเกาหลีเหนือจะจัดการเดินสวนสนามทางทหารในช่วงวันหยุดดังกล่าว เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งพรรคแรงงานเกาหลี สำนักข่าวยอนฮัปรายงาน.