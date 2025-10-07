xs
ทนายดิไอคอนยัน “เคนโด้” ไม่เกี่ยวคดีดัง สยบข่าวปลอมเพจโจร “Rose Sharky eye” จ้างประจาน–ตบทรัพย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทนาย “ดิไอคอน” โพสต์ยืนยันชัด “เคนโด้ เกรียงไกรมาศ” ไม่เกี่ยวข้องคดีใด หลังถูกเพจโจร “Rose Sharky eye” ปล่อยข่าวเท็จโจมตีต่อเนื่องกว่า 30 โพสต์ พบเบื้องหลังเป็นขบวนการรับจ้างประจาน–เรียกเงินแลกการหยุดโพสต์ ด้านทีมกฎหมายเตรียมดำเนินคดีสื่อและบุคคลที่แชร์ข่าวปลอม ยันแจ้งความ สอท. และยื่นเรื่องถึงกระทรวงดีอีเอสแล้ว เพื่อเอาผิดผู้สร้าง–เผยแพร่ข่าวเท็จให้ถึงที่สุด

วันนี้ (7 ต.ค.) จากกรณีเพจโจร “Rose Sharky eye” ปล่อยข่าวปลอมกล่าวหา “เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร” ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดี “ดิไอคอน” และเผยแพร่ซ้ำอย่างต่อเนื่องกว่า 30 โพสต์นั้น ล่าสุดมีการตรวจสอบพบว่า เพจดังกล่าวมีพฤติการณ์รับจ้างประจานและข่มขู่เรียกเงิน เพื่อแลกกับการยุติการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ โดยพยายามตบทรัพย์ “เคนโด้” ให้จ่ายเงินปิดปาก แต่เมื่อเจ้าตัวไม่ยินยอม เพจก็ยิ่งปั่นข่าวปลอมโจมตีรุนแรงยิ่งขึ้น

ต่อมา นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความตัวแทน “ดิไอคอน” ได้ออกมาโพสต์คอมเมนต์ยืนยันข้อเท็จจริงในเฟซบุ๊กของ “เคนโด้” โดยระบุว่า

“อันนี้ยืนยันข้อเท็จจริงนะ
1. The Icon ยังยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเอง จึงไม่ได้กล่าวโทษพี่เคนโด้
2. ผมตรวจดูชื่อทั้งหมดจากท้ายคำฟ้อง และเทียบฐานข้อมูลบริษัทแล้ว ไม่มีใครแจ้งความพี่เคนโด้

ส่วนที่เหลือ The Icon ขอต่อสู้คดีเพื่อความเป็นธรรมครับ”
คำยืนยันดังกล่าวถือเป็นการสยบข่าวลือและข่าวเท็จที่พยายามบิดเบือนเพื่อดิสเครดิต “เคนโด้” ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพจและสื่อออนไลน์บางแห่งเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนสร้างความเสียหาย

ทีมกฎหมายของ “เคนโด้” เตรียมดำเนินการทางกฎหมายเอาผิดกับทุกเพจและบุคคลที่บิดเบือนข้อมูล รวมถึงผู้ที่แชร์หรือคอมเมนต์สร้างความเสียหาย พร้อมระบุว่าได้เข้าแจ้งความกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) และยื่นเรื่องถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้ว

“Fake News เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างรุนแรง ผู้ใช้โซเชียลควรระมัดระวังการแชร์ข้อมูลที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ เพราะอาจมีความผิดตามกฎหมาย” แหล่งข่าวจากทีมกฎหมายระบุ พร้อมย้ำว่า “เคนโด้บริสุทธิ์ 100% และยึดมั่นในความถูกต้องเสมอ”







