เคนโด้ยื่นดีอีเอสล่าขบวนการ “Rose Sharky eye” เพจโจรอวตารรับจ้างประจาน-ตบทรัพย์ เหยื่อดับแล้ว 2

“เคนโด้ เกรียงไกรมาศ” พิธีกรข่าวคนดัง เดินหน้ายื่นเรื่องต่อ “ไชยชนก ชิดชอบ” รัฐมนตรีดีอีเอส กวาดล้างเพจมิจฉาชีพ “Rose Sharky eye” ขบวนการใหญ่รับจ้างประจาน-ตบทรัพย์เหยื่อออนไลน์ พบมีผู้เสียชีวิตจากการถูกคุกคาม 2 ราย เผยรูปแบบหลอกลวงเป็นระบบ ตั้งเพจอวตาร–โพสต์ขู่แบล็กเมล์-รีดทรัพย์ผ่านเกตเวย์ ขณะดีอีเอสเตรียมดำเนินการทันที ย้ำเป็นภัยไซเบอร์ระดับชาติ
เช้าวันนี้ (7 ตุลาคม 2568) เพื่อกวาดล้างอาชญากรไซเบอร์ เพจ Rose Sharky eye ขบวนการใหญ่รับประจานตบทรัพย์ มีคนเสียชีวิต 2 ราย เคนโด้ พิธีกรคนดัง เดินหน้ายื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายไชยชนก ชิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาเพจมิจฉาชีพอวตาร โดยมีนายจักรพงษ์ ชาวงษ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้มารับเรื่อง
จากการที่ เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร พิธีกร ผู้ประกาศข่าว เข้าแจ้งความเพจอวตาร Rose Sharky eye มีพฤติการณ์รับจ้างประจาน ตบทรัพย์ มีผู้เสียหายจำนวนมากโดนแขวน หนึ่งในนั้นคือผม ที่โดนผู้ต้องหาฉ้อโกงจ้างเพจโพสต์ข่าวปลอมบิดเบือนเพราะเคนโด้เป็นโต้โผในการช่วยเหลือผู้เสียหาย หลายครั้งที่เคนโด้ออกมาขับเคลื่อนคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากก็มักจะเจอเพจอวตารสร้างข่าวปลอมเกือบจะทุกครั้ง ล่าสุดโพสต์ว่าผมโดนออกหมายจับ ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยในคดีดิไอคอนเพราะผมช่วยเหลือผู้เสียหายและยังเป็นพยานให้กับคดีนี้ทุกอย่างอยู่ในชั้นศาล และแถลงข่าวชี้แจงจนสิ้นข้อสงสัยไปหมดเป็นปีแล้ว เพจยังเอามาโจมตี เป็นการละเมิดขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมอย่างมาก เพจพวกนี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในสังคมเลย และไม่เกรงกลัวกฎหมาย มีผู้เสียหายรายอื่นๆติดต่อผมมา ผมต้องพบกับข้อมูลที่น่าตกใจมาก เพราะเพจ Rose sharky eye คือมิจฉาชีพรับจ้างประจานและตบทรัพย์เหยื่อมาแล้วหลายคน
เคนโด้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จากเหตุการณ์ที่กล่าวมาทำให้บางคนถึงกับคิดสั้นปลิดชีวิตตัวเอง ถ้ายังจำกันได้มีเยาวชนตัดสินใจกระโดดน้ำที่ภูเก็ตเพราะโดนแขวนและคุกคามจากเพจ Rose เพจไม่มีสิทธิ์ไปแขวนประจานผิดถูกว่ากันไปตามกระบวนการ และเพจดังกล่าวยังไปคุกคามพ่อของน้องที่เสียชีวิตอีกด้วย เพจ Rose มีเป้าหมายหลักคือตบทรัพย์ผู้เสียหายโดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้ ตั้งเพจอวตาร รับงานประจาน โพสต์ขู่ประชาชนให้กลัว (เช่นจะแฉร้าน แฉข้อมูลส่วนตัว) โพสต์ประจานเหยื่อ Inbox ไปเจรจาตบทรัพย์ ถ้าไม่โอนโพสต์ต่อ โอนผ่าน payment gateway (เพื่อไม่ให้ขึ้นชื่อบัญชี) สร้างเพจไว้หลอกหลายเพจ เพจไหนโดนแบนก็สร้างใหม่ไม่จบสิ้น และยังท้าทายกฎหมายว่าทำอะไรตนไม่ได้ ขนาดหมายข่าวยังไม่เกรงกลัว
เคนโด้กล่าวต่อว่า ในวันนี้ได้โทรศัพท์พูดคุยกับพี่สาวน้องที่เสียชีวิต เปิดใจว่ายังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะน้องโดนคุกคามจนซึมเศร้าไปกระโดดสะพาน ขนาดน้องเสียชีวิตแล้ว เพจโรสยังมาคุกคามพ่อน้องที่เสียชีวิต รวมทั้งคุกคามครอบครัวจนเราไม่กล้าที่จะแจ้งความ วันนี้ดีใจมากที่จะได้รับความยุติธรรมจากกระทรวงดิจิทัลฯ ทำให้ครอบครัวมีความหวัง และจะรอวันที่จับคนกระทำความผิดให้ได้
"หลังจากที่ผู้แทนรัฐมนตรีดิจิทัลฯ ทราบเรื่องได้มีการวางแผนดำเนินการต่อขบวนการนี้โดยทันที เพราะถือว่าเป็นภัยทางไซเบอร์อย่างแท้จริง และได้ฝากเตือนพวกเพจอวตารที่คิดว่าตามไม่เจอ ปัจจุบันมีวิธีการสามารถตรวจสอบได้และ Facebook เองก็ให้ความร่วมมือกับการจัดการอาชญากรทางออนไลน์มาโดยตลอด
วันนี้จึงมายื่นเรื่องต่อท่านรัฐมนตรีให้พิจารณาแก้ไขเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติ เพราะเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อสังคม" เคนโด้กล่าวทิ้งท้าย