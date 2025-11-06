กาญจนบุรีประชุมเข้มศูนย์สั่งการชายแดนไทย–เมียนมา ถกความมั่นคง–ผ่อนผันส่งออกผ่านด่านพุน้ำร้อน พร้อมรายงานสถานการณ์ปะทะฝั่งเมียนมา

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ เมืองกาญจน์ นำทุกหน่วยงานความมั่นคงประชุมใหญ่ ติดตามสถานการณ์แรงงานต่างด้าว–ความปลอดภัยชายแดน หลังเหตุปะทะ ทมม. – KNLA ย้ำไทยปลอดภัย และเร่งประสาน ศอ.ปชด. พิจารณาผ่อนผันมาตรการส่งออก
บ่ายวันนี้ (6 พ.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้านเมียนมา จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2569 พร้อมการประชุมคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พันเอกพงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์/รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พันเอกคฑาวุธ ชัยยัง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นสำคัญที่พิจารณา คือ 1. นโยบายความมั่นคงไทย–เมียนมา โดยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) รายงานผลการประชุมเมื่อ 27 ต.ค. 2568 เกี่ยวกับการผ่อนผันมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุก่อสร้างผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จังหวัดกาญจนบุรีจัดทำข้อเสนอส่งต่อให้ “คณะกรรมการศอ.ปชด.” พิจารณาอีกครั้ง
2. สถานการณ์พื้นที่ชายแดน หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้ารายงานการควบคุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และรายงานสถานการณ์บริเวณช่องทางน้ำพุร้อนฝั่งเมียนมา หลังเกิดการปะทะระหว่าง ทหารเมียนมา (ทมม.) และกองกำลัง KNLA (สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง) ช่วงวันที่ 8–14 ต.ค. 2568 โดยยืนยันว่าพื้นที่ฝั่งไทยยังปลอดภัย ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบ
3. รายงานการปฏิบัติงานของหน่วยงานความมั่นคง หลายหน่วยงานรายงานภาพรวมด้านความปลอดภัยชายแดน ทั้งการลาดตระเวน การสกัดแรงงานผิดกฎหมาย และการเฝ้าระวังความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตลอดแนวชายแดน
ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แสดงความห่วงใยต่อกำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดน ขอให้ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองและประชาชน พร้อมชื่นชมการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ด้าน พันเอกพงศ์พัฒน์ ห้องสินหลาก รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ กล่าวถึงความเข้มงวดในการดำเนินคดีหลังการจับกุมผู้กระทำผิดในพื้นที่ชายแดน พร้อมขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเร่งติดตามดำเนินคดีและขยายผลถึงขบวนการที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว