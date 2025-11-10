”อนุทิน“ สั่งหยุดปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิด หนุนการตัดสินใจของกองทัพ

“อนุทิน” สั่งหยุดปฏิญญาสันติภาพไทย-กัมพูชา หลังทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดซ้ำ พร้อมหนุนการตัดสินใจของกองทัพ ด้านโฆษกรัฐบาลบอกหยุดการส่ง 18 เชลยศึก ขอประชาชนมั่นใจรัฐบาลไม่อ่อนข้อ
เวลา 12.40 น. วันที่ 10 พ.ย. 68 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทหารเหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ว่า ตนรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และชัดเจนว่า ตนเห็นด้วยและสนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพในเรื่องนี้ สิ่งที่เรากำลังดำเนินการมาโดยตลอด ณ ตอนนี้ก็ต้องถือว่าหยุด จนกว่าจะมีความชัดเจน โดยตอนนี้ตนแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศ ว่า ต้องทำตามสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทำให้การเป็นปฏิปักษ์ที่เราคิดว่าจะลดลงไปต่อความมั่นคงของชาตินั้นไม่ได้ลดลง เมื่อไม่ได้ลดเราก็ดำเนินการอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไม่ได้ โดยหลังจากนี้ทุกอย่างต้องหยุด
“สำหรับรายละเอียดอื่นๆ จะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพ ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชน โดยสิ่งที่ผมได้ยืนยันไปแล้วนั้น คือ ให้ท่านว่าไปเลย ผมอยู่กับท่าน ผมตามท่านทุกอย่าง” นายอนุทิน กล่าว
ด้าน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลยอมรับไม่ได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีสนับสนุนในการดำเนินการทุกอย่างแก่กองทัพและการดำเนินการตามข้อตกลง Joint declaration ที่ดำเนินมาแล้วกว่า 1 สัปดาห์ ให้หยุดไปก่อนดังนั้นการดำเนินการ ที่มีความกังวลว่า จะมีการปล่อยเชลยศึกในวันที่ 12 พฤศจิกายน นั้น เรื่องนี้ก็ต้องหยุดไปก่อนเช่นกัน ดังนั้น ขอให้ประชาชนได้มีความมั่นใจว่ารัฐบาลไม่มีการอ่อนข้อ และไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆ กับประเทศกัมพูชา และยืนยันว่า สิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวัง คือ ให้ประเทศ โดยเฉพาะพื้นทีชายแดนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ให้เร็วที่สุด แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ความเป็นปฏิปักษ์ไม่ได้ลดลง ดังนั้นการดำเนินการใดๆที่ดำเนินการมาก่อนหน้านี้ใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องหยุดชะงักและต้องมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อน
เมื่อถามว่า จะหยุดการดำเนินการตามข้อตกลง Joint declaration แบบไม่มีกำหนดหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตอนนี่ยังไม่มีกำหนด จนพอจะมีการพูดคุย แต่จะบอกว่าไม่มีกำหนดก็กว้างเกินไป หลังจากนี้เมื่อมีการประท้วงกันแล้ว ก็ต้องมาดูว่าจะต้องมีการดำเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งตอนนี้ต้องหยุดไปก่อน จนกว่าจะมีการเคลียร์เรื่องการเหยียบทุ่นระเบิด
เมื่อถามว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ได้ดำเนินการตามข้อตกลงและเป็นการเล่นนอกเกมใช่หรือไม่ นายสิริพงศ์กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือหนึ่งในนั้นส่วนที่เหลือก็ขอให้ไปฟังรายละเอียดจากฝ่ายความมั่นคง แต่นี่คือท่าทีของรัฐบาล
ส่วนต้องมีการชี้แจงเรื่องนี้ต่อนานาชาติหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ปกติกลไกในการประท้วงก็ต้องมีการอยู่แล้ว ต้องแจ้งกลุ่มผู้สังเกตการณ์ที่เป็นต่างชาติอยู่แล้ว