เอาแล้วไง!โปแลนด์ขานรับทรัมป์หนุนสอยเครื่องบินรัสเซีย กร้าวพร้อมปกป้องตนเองถ้าถูกละเมิดน่านฟ้า

ประธานาธิบดีโปแลนด์ในวันอังคาร(23ก.ย.) ประกาศกร้าวประเทศของเขา พร้อม "ปกป้องดินแดน" หลังเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทางวอร์ซอกล่าวหารัสเซียล่วงละเมิดน่านฟ้า
ความเห็นของเขามีขึ้นหลังจากเกิดเหตุโดรนและเครื่องบินทหารรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าของเอสโตเนียเช่นกัน ที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองด้วยความเดือดดาลจากบรรดาพันธมิตรนาโต ซึ่งโปแลนด์เป็นรัฐสมาชิก
"โปแลนด์จะตอบสนองสาสมเสมอ และยืนหยัดพร้อมปกป้องดินแดนของตนเอง" ประธานาธิบดีคารอล นาฟรอสกี กล่าว ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมระบุว่า "ประชาชนชาวโปแลนด์ เช่นเดียวกับบรรดาประเทศต่างๆในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกกลาง จะไม่เกรงกลัวโดรนรัสเซีย"
"เราจะไม่อ่อนข้อต่อพฤติกรรมยั่วยุอย่างไม่หยุดหย่อนของรัสเซียที่มีต่อเรา และบรรดาชาติยุโรปอื่นๆ การกระทำที่ทดสอบปฏิกิริยาของเราและข่มขู่สังคมของเรา" ประธานาธิบดีโปแลนด์กล่าว
ความเห็นของประธานาธิบดีโปแลนด์ มีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอังคาร(23ก.ย.) สนับสนุนให้ประเทศต่างๆในนาโต สอยร่วงเครื่องบินของรัสเซียที่ละเมิดน่านฟ้า
ฝูงบินรบของนาโตถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในวันศุกร์(19ก.ย.) หลังจากเครื่องบินขับไล่ MiG-31 ของรัสเซีย 3 ลำ ล่วงละเมิดน่านฟ้าของเอสโตเนีย เป็นเวลาราวๆ 12 นาที กระตุ้นให้เอสโตเนียเรียกร้องให้เปิดประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและการพูดคุยกับบรรดาพันธมิตรนาโต
โปแลนด์ อีกชาติสมาชิกนาโต เปิดเผยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือน ว่าโดรนรัสเซียล่วงละเมิดน่านฟ้าของพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างปฏิบัติการโจมตียูเครน ในเหตุการณ์ที่วอร์ซอเรียกว่าเป็น "การกระทำแห่งการรุกราน"
เยอรมนี แสดงปฏิกริยาอย่างระมัดระวังต่อความเห็นของทรัมป์ เกี่ยวกับการสอยร่วงเครื่องบินรบรัสเซีย เน้นย้ำว่าจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงหลุมพลางแห่งการโหมกระพือสถานการณ์ให้ลุกลามบานปลาย ส่วน อัวร์ซูลา ฟอน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป เผยว่าเธอได้พูดคุยเกี่ยวกับกรณีรัสเซียล่วงละเมิดน่านฟ้ากับทรัมป์ ณ เวทียูเอ็น และเห็นพ้องถึงความจำเป็นต้องตัดลดรายได้ทางพลังงานของรัสเซีย
