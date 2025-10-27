ไทยลั่น! ยุติความเป็นปรปักษ์-ปล่อยเชลยกัมพูชา 'เมื่อทำครบ' 4 ข้อตกลงสันติภาพชายแดน

โฆษกรัฐบาลเผยสาระสำคัญของ "Joint Declaration" ที่นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาลงนามร่วมกันที่กัวลาลัมเปอร์ เพื่อยุติความตึงเครียดชายแดนอย่างถาวร โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ การถอนอาวุธหนัก จัดตั้งกลไกผู้สังเกตการณ์อาเซียน และลดการยั่วยุ ก่อนที่ไทยจะพิจารณา "ยุติสถานะความเป็นปรปักษ์อย่างเป็นทางการ" และดำเนินการ "ปล่อยเชลยศึกชาวกัมพูชา" เพื่อปูทางสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนบ้าน
วันนี้ 26 ต.ค. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการลงนาม "Joint Declaration by the Prime Minister of the Kingdom of Cambodia and the Prime Minister of the Kingdom of Thailand on the outcomes of their meeting in Kuala Lumpur, Malaysia" ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูความสัมพันธ์และยุติความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา สาระสำคัญของถ้อยแถลงร่วมมุ่งเน้นที่การสร้างสันติภาพและความมั่นคงระหว่างสองประเทศ โดยมีประเด็นหลัก 4 ข้อที่ต้องดำเนินการ ดังนี้
1. เจตนารมณ์ต่อสันติภาพและความมั่นคง ผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันเจตนารมณ์ที่จะละเว้นการคุกคามและการใช้กำลัง แก้ไขข้อพิพาทโดยสันติ เคารพต่อเขตแดนและกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้บรรลุร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC)
2. การจัดตั้งกลไกผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) มีการลงนามในเอกสาร "ขอบเขตการจัดตั้งกลไกผู้สังเกตการณ์อาเซียน" เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อตกลงหยุดยิงจะได้รับการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ โดยขอการสนับสนุนจากรัฐสมาชิกอาเซียนให้ AOT สามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จ
3. มาตรการลดความตึงเครียดและสร้างความเชื่อมั่น ไทยและกัมพูชาให้คำมั่นที่จะลดความตึงเครียด ฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมีขั้นตอนที่ตกลงร่วมกันเพื่อประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์ ดังนี้:
• ลดความตึงเครียดทางทหาร จะถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนภายใต้การสังเกตการณ์ของ AOT และมอบหมายให้คณะทำงานร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างเป็นขั้นตอน
• งดเว้นการยั่วยุ ละเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือวาทกรรมที่ยั่วยุความขัดแย้ง
• มาตรการสร้างความเชื่อมั่น เห็นพ้องที่จะดำเนินมาตรการสร้างความเชื่อมั่นทันทีและเต็มรูปแบบ
• เก็บกู้ทุ่นระเบิด ประสานงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมในพื้นที่ชายแดน ตามที่ตกลงใน GBC โดยการดำเนินการนี้จะต้องไม่กระทบต่อการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างสองประเทศ
• แก้ไขข้อพิพาทชายแดน ยืนยันความมุ่งมั่นในการแก้ไขข้อพิพาทชายแดนและจัดทำหลักเขตแดน โดยสันติวิธี กฎหมายระหว่างประเทศ และการใช้กลไกทวิภาคี ละเว้นการคุกคามหรือใช้กำลัง
4. เงื่อนไขสู่การยุติความเป็นปรปักษ์และการปล่อยเชลยศึก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่า การดำเนินการตามข้อ 1-4 จะต้องเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ทั้งสองประเทศจึงจะพิจารณา ยุติสถานะความเป็นปรปักษ์อย่างเป็นทางการ และจึงจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการ ปล่อยเชลยศึกชาวกัมพูชา จากนั้นจึงจะพร้อมเพิ่มพูนความร่วมมือด้านต่าง ๆ เพื่อเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนบ้านอย่างเต็มรูปแบบ
ถ้อยแถลงร่วมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพลิกฟื้นความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาให้ก้าวไปข้างหน้าสู่เสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาค