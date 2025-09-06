"โอปอ" โว เพื่อไทยมูฟออนเร็ว ขอเป็นฝ่ายค้านแท้ ทำการเมืองตรงไปตรงมา

"อนุสรณ์" ชี้ เพื่อไทยมูฟออนเร็ว ขอเป็นฝ่ายค้านแท้ ทำการเมืองตรงไปตรงมา ยึดประโยชน์ประเทศและประชาชน
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี สภาผู้แทนราษฎรมีมติเลือก นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า พรรคเพื่อไทยขอประกาศต่อประชาชนทั้งประเทศอย่างหนักแน่นและเข้มแข็งว่า พรรคเพื่อไทยจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านแท้ๆ ที่ทรงพลัง เข้มแข็ง และไม่ยอมอ่อนข้อให้กับการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ถูกต้องใด ๆ
พรรคเพื่อไทยตระหนักชัดว่า ประชาธิปไตยที่แท้จริงไม่อาจดำรงอยู่ได้ หากปราศจากฝ่ายค้านที่กล้าหาญและไม่เกรงกลัว พรรคเพื่อไทยจะยืนหยัดในสภาเพื่อเป็นด่านแรกและด่านสุดท้าย ในการคานอำนาจ ตรวจสอบทุกการตัดสินใจ และปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสุดกำลัง
นี่มิใช่เพียงการทำหน้าที่ฝ่ายค้าน แต่คือการสู้เพื่อความจริง เพื่อความยุติธรรม พรรคเพื่อไทยจะเป็น ดวงตาที่จับจ้องทุกการใช้อำนาจรัฐที่บิดเบี้ยว เป็นกำแพงที่ขวางกั้นความไม่โปร่งใส และเป็นพลังที่ไม่ยอมให้ประชาชนถูกทอดทิ้ง
พรรคเพื่อไทยขอประกาศต่อรัฐบาลใหม่ ที่กำลังจะตั้งขึ้น ว่า ทุกเรื่องที่ท่านทำ ทุกคำที่ท่านกล่าว ทุกก้าวที่ท่านเดิน ทุกการกระทำที่ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ประชาชน พรรคเพื่อไทยจะติดตามและจับตา และพร้อมจะลุกขึ้นคัดค้านทันที บนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริง
ฝ่ายค้านแบบเพื่อไทยคือฝ่ายค้านที่ตรงไปตรงมา ไม่ใช่ฝ่ายค้านตัดแต่งพันธุกรรมลับลวงพราง
“ฝ่ายค้านที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การค้าน แต่คือการยืนหยัดเพื่อประชาชน และต่อสู้เพื่ออนาคตของแผ่นดิน พรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าจะไม่ประนีประนอมกับความไม่ถูกต้อง ไม่อ่อนข้อให้กับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม และจะไม่หยุดพักต่อการตรวจสอบ หยุดการค้านแบบลับลวงพราง สู่การทำงานการเมืองที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
“พรรคเพื่อไทย คือฝ่ายค้านแท้ ที่ยืนขึ้นอย่างองอาจ สง่างาม พร้อมสู้ทุกเวที พร้อมชนทุกปัญหา กล้าสู้กับความไม่ชอบธรรม และพร้อมทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา สมศักดิ์ศรี เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน” นายอนุสรณ์ กล่าว