"อนุทิน" ลั่นยุคตนไม่มีคำว่าเช็กบิล-เจ๊เก็บตังค์ เขากระโดง-ฮั้วสว.ต้องใช้กฎหมายทำให้ถูกต้อง

"อนุทิน" ย้ำ ที่ดินของรัฐต้องเป็นของรัฐ เขากระโดง-ฮั้ว สว.ต้องใช้กฎหมายทำให้ถูกต้อง ลั่นยุคของตน ไม่มีเจ๊เก็บตังค์- ไม่มีเช็คบิลย้อนหลังใครแน่นอน
วันที่ 5 ก.ย. ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ในกรณีที่หากเลือกนายอนุทิน คดีเขากระโดงจะหายไปตลอดกาลว่า จะให้ตนพูดว่าอย่างไรดี แต่ขอให้ความมั่นใจ อะไรเป็นของรัฐ ก็ต้องเป็นเป็นของรัฐ แต่ขอให้ทำตามกฏหมาย แต่อย่ามายัดเยียด หรือมาปรุงแต่งเหมือนที่เขาทำกันมา
ส่วนเรื่องที่จะมีการเพิกถอนที่ดินเขากระโดง นายอนุทิน ระบุว่า ทุกอย่างทำตามกฏหมาย แต่หากพูดไปมากเดี๋ยวจะไปขัดแย้งกัน และย้ำอีกว่าทุกอย่างจะใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่ดินเขากระโดงและดรื่องฮั้ว สว. และอะไรก็ตามที่จงใจใส่ร้ายป้ายสี เพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง ซึ่งตนจะติดตามอย่างใกล้ชิดและเปิดเผย และใช้กฎหมายให้เป็นที่ยอมรับของทุกคน ให้ปราศจากข้อสงสัย พร้อมย้ำว่าพวกเราไม่ได้ทำ ทั้งนี้เมื่อเราไม่ได้ทำก็ไม่มีใครสามารถเอาผิดพวกเราได้ ยกเว้นพวกที่จะเอาเรื่องนี้มาใส่ร้ายป้ายสี และไม่ขอบอกว่าใคร เท่าที่ติดตามดูก็เห็นอยู่แล้วว่าใคร
ส่วนมีความกังวลเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ หรือไม่เพราะดูแลเรื่องเขากระโดง และฮั้ว สว. นายอนุทิน ถามกลับว่ากังวลเรื่องอะไร ซึ่งตนกังวลว่าเขาจะทำไม่ดี ซึ่งจะเข้าไปกำกับดูแลเพื่อให้เขาทำให้ดีครั้งหนึ่ง ทำให้มันถูกต้อง โปร่งใส ไม่เป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่ใช้อำนาจรัฐในการข่มเหงรังแกประชาชน
“ถ้าคนอย่างพวกผมยังโดนกล่าวหา กลั่นแกล้งขนาดนี้ แล้วประชาชนทั่วไป เวลาโดนแบบนี้บ้างจะเป็นอย่างไร ฉะนั้นตรงนี้หากเข้ามาแล้วก็ต้องทำให้ดีขึ้น ให้อำนาจการกลั่นแกล้งและความพยายามทั้งหลายที่จะยัดเยียดข้อหา หรือใช้อำนาจรัฐก่อให้เกิดโทษแก่ผู้ที่เป็นฝ่ายตรงข้าม สิ่งพวกนี้ต้องหมดไป และต้องใช้กระบวนการยุติธรรม Justice for all (ความยุติธรรมสำหรับทุกคน) และทุกคนต้องเท่าเทียมกันหมด
นายอนุทินกล่าวว่า บ้านเมืองนี้ขื่อมีแป มีกฎหมาย อย่าให้คนพาลมาทำแบบนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองนั่นไม่ได้ พร้อมย้ำว่าหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ซึ่งตนเองมีสัญญาณหลายอย่าง ตั้งแต่มีข่าวเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่อยากมองว่าเป็นการเปลี่ยน แต่หลายคนบอกว่าถูกบังคับให้ทำ แต่ไม่เป็นไร ค่อยๆ ว่ากันไป
"ผมไม่มีคำว่าเช็คบิล และไม่มีอะไรทั้งสิ้น และคำว่าเจ๊เก็บตังค์สำหรับผมนั้นไม่มี“ นายอนุทินกล่าว