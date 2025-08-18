พรึ่บ!ชาวไร่ข้าวโพดเพชรบูรณ์ รวมตัวชูป้าย-ปิดแยกราหุล จี้รัฐแก้วิกฤตราคาตก-ผลกระทบนำเข้า

เพชรบูรณ์ - มากันตามนัด ชาวไร่ข้าวโพดเพชรบูรณ์แหล่งผลิตใหญ่ของประเทศ..รวมตัวชูป้ายถล่มรัฐบาลสารพัด ปิดแยกราหุล ทล.21 สระบุรี-หล่มสัก จี้รัฐแก้วิกฤตราคาตกต่ำจนไม่คุ้มทุน/โรงงานงดรับซื้อ-เยียวยาผลกระทบจากนโยบายนำเข้าข้าวโพด GMO อเมริกา
หลังจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาตกต่ำ ประกอบกับโรงงานอาหารสัตว์จำกัดการรับซื้อ ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ในหลายพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ถือเป็นแหล่งผลิตใหญ่ของประเทศต่างได้รับผลกระทบไปตามๆกัน จนมีการนัดรวมตัวชุมนุม เพื่อปิดถนนสายหลัก ทางหลวงหมายเลข21 สระบุรี-หล่มสัก ช่วงบริเวณสี่แยกราหุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ ตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้(18 ส.ค.68)
กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ตกต่ำ และผลกระทบจากนโยบายนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตัดแต่งพันธุกรรม (GMO) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เริ่มเคลื่อนไหว ทยอยเดินทางมารวมตัวกันบริเวณสี่แยกราหุลเป็นจำนวนมาก
พร้อมทั้งถือป้ายประท้วง เช่น หยุดxทำร้าย หยุดxซ้ำเติม เกษตรสักที , ข้าวโพดอย่างสวย แต่...ราคาหัวฆวยมาก , มีหนี้ มีสิน มีแต่...พวกมึงมีแดก , ออกไปๆๆๆอย่ามาทำร้ายพวกเรา , ไม่คิดช่วย แถมยังซ้ำเติมพวกเรา ฆวย เป็นต้น
เพื่อหวังเรียกร้องให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามารับเรื่องปัญหาที่เดือดร้อน หากยังนิ่งเฉย กลุ่มเกษตรกร เตรียมยกระดับการชุมนุมขึ้นไปอีก ซึ่งขณะนี้ ทราบว่ามีกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด มาปักหลักชุมนุมแล้ว หลายพันคน และมีแนวโน้ม เดินทางมาสมทบมากขึ้นเรื่อยๆ
นายทองมา เกษตรกรชาวอำเภอชนแดน เล่าว่า ราคาข้าวโพดตกต่ำมาก จาก 8-9บาท เหลือ 3 บาท ส่วนความชื้น35 เหลือ 5 บาทกว่าๆ ทำให้ชาวไร่อยู่ไม่ได้ วันนี้เรารวมตัวกันมาเรียกร้องราคาข้าวโพด ไม่ได้อยากสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมา แต่อยากให้มีหน่วยงานมารับเรื่อง เป็นไปไม่ได้ที่เพชรบูรณ์ จะไม่มีหน่วยงานไหนดูแลเรื่องนี้ ถ้าไม่มีมารับเรื่อง ก็ย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น
ด้าน นายธวัชชัย เกษตรกรชาวอำเภอวิเชียรบุรี กล่าวว่า ราคาข้าวโพดได้ตกต่ำลงทุกวัน ไร้การช่วยเหลือจากหน่วยงาน จึงรวมตัวกันมาประท้วง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ อยากให้ราคาสูงขึ้น เพราะชาวไร่ไปต่อไม่ไหว
ต่อมานายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ส.ส.เพชรบูรณ์พรรคพลังประชารัฐ เดินทางมารับหนังสือข้อเรียกร้องจากชาวเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ทั้ง 3 ข้อ คือ 1.ให้รัฐบาลชดเชยรายได้ที่ราคา 7.50 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม ความชื้นที่ 30% อย่างน้อย 3ปี 2.ชดเชยรายได้ตามจำนวนพื้นที่ปลูกจริง 3.ให้รัฐบาลตอบกลับภายในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568
โดยรับปากว่าจะเดินทางไปมอบหนังสือให้ รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ในวันพรุ่งนี้(19 ส.ค.) ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับชาวเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด จากนั้นจึงแยกย้ายเดินทางกลับ เพื่อให้การจราจรที่ติดยาวตั้งแต่ 10 โมงเช้า เป็นปกติ
สำหรับพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2568/69 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรราว 22,535 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 400,692 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 998.62 กก. และคาดการณ์ผลผลิต ประมาณ 400,139.05 ตัน ส่วนสถานการณ์ราคา ตอนนี้ ข้าวโพดฝัก ราคา 3.80 – 4.00 บาท/กก. ข้าวโพดเมล็ด (ความชื้นไม่เกิน 30%) ราคา 5.60 – 5.70 บาท/กก. โดยราคามีการปรับตัวขึ้น กก.ละ 0.10-0.20 บาท เมื่อเทียบกับวันที่ 15 ส.ค. 68 ( 5.40 – 5.50 บาท/กก.)