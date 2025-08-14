xs
xsm
sm
md
lg

สส.ส้มถล่มงบฯ กระทรวงเกษตรฯ ชี้ต "ลาดกลางพะเยา-ล้งแห่งชาติ" ไม่ตอบโจทย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สส.ปชน.ถล่มงบเกษตรฯ 69 ซัดโครงการตลาดกลางพะเยา-ล้งแห่งชาติ ไม่ตอบโจทย์ เสี่ยงผูกขาด-ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

เมื่อเวลา 09.35 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานในการประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วาระ 2–3 เป็นวันที่ 2 โดยเข้าสู่การพิจารณามาตรา 14 งบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ส.ส.ลำพูน พรรคประชาชน อภิปรายถึงงบประมาณในส่วนขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยระบุว่ามี 2 โครงการที่ไม่ตอบโจทย์เกษตรกรทั้งประเทศ และเสี่ยงใช้เงินภาษีอย่างไม่คุ้มค่า ได้แก่ โครงการตลาดกลาง จ.พะเยา และ โครงการล้งแห่งชาติ

สำหรับโครงการตลาดกลาง จ.พะเยา ในปีงบ 2569 อ.ต.ก. ของบ 84,623,500 บาท เพื่อสนับสนุนการตลาดให้เกษตรกร แต่กลับทุ่มงบ 41,321,500 บาท ลงในพื้นที่เดียวคือ จ.พะเยา ทั้งที่เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะใช้งบรวมสูงถึง 168,169,000 บาท นายวิทวิสิทธิ์ตั้งคำถามว่าเหตุใดต้องกระจุกงบไว้ที่จังหวัดเดียว ภาคเหนือตอนบนมีถึง 8 จังหวัด และมูลค่าการส่งออกสินค้าการเกษตรของพะเยายังต่ำกว่าเชียงรายและน่านมากกว่า 3 เท่า อีกทั้งสินค้าหลักที่ลาวนำเข้าจากไทย เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวเปลือก และผลไม้สด พะเยามีส่วนแบ่งตลาดเพียง 8% ขณะที่ระบบโลจิสติกส์ก็อยู่ที่เชียงรายและน่าน ไม่ใช่พะเยา ซึ่งยังอยู่ไกลชายแดนกว่า ทำให้ต้นทุนขนส่งสูงขึ้น

นายวิทวิสิทธิ์ชี้ว่าการเลือกโครงการเช่นนี้อาจมีเหตุผลทางการเมืองมากกว่าเศรษฐกิจ เสี่ยงทำให้ตลาดกลางกลายเป็นการผูกขาด เกษตรกรจังหวัดอื่นต้องแบกค่าขนส่งเพิ่ม และหากโครงการไม่สำเร็จ จะกลายเป็น “ตลาดล้าง” ทำให้ภาษีหลายร้อยล้านบาทสูญเปล่า

ส่วนโครงการ ล้งแห่งชาติ อ.ต.ก. ตั้งงบ 11,612,000 บาท เพื่อศึกษาต้นแบบการสร้างล้ง โดยให้ อ.ต.ก. ทำหน้าที่เสมือนเอกชน แต่นายวิทวิสิทธิ์มองว่าเสี่ยงล้มเหลวตั้งแต่เริ่ม เพราะรัฐวิสาหกิจมีขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เจ้าหน้าที่ขาดทักษะเชิงพาณิชย์ ทำให้ขายสินค้าไม่ได้มูลค่าสูงสุด อีกทั้งต้องพึ่งงบรัฐเป็นหลัก หากถูกตัดงบก็ต้องหยุดดำเนินการทันที

นายวิทวิสิทธิ์กล่าวว่า ทั้งสองโครงการนี้เป็นเพียงโครงการที่ดูดีบนกระดาษ แต่ใช้จริงไม่ได้ในชีวิตเกษตรกร จึงขอให้ตัดงบทันที และนำไปใช้สร้างโครงการที่ครอบคลุม ตรงจุด และตอบโจทย์เกษตรกรทั้งประเทศอย่างแท้จริง

กำลังโหลดความคิดเห็น