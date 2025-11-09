“บิ๊กเล็ก” ยันไม่เคยสั่ง “แม่ทัพกุ้ง” หยุดยิง มีแต่สนับสนุนเอาให้จบ ย้ำทวงปราสาทตาควายกลับคืนไม่ว่าด้วยวิธีใด

“บิ๊กเล็ก” ยันไม่เคยโทรสั่ง “แม่ทัพกุ้ง” ให้หยุดยิงตอนปะทะกัมพูชา เพราะเข้าใจสถานการณ์ต้องจัดการให้เด็ดขาด ไม่เคยขัดขวาง ตรงข้ามต่อมายังสนับสนุนให้ “แม่ทัพกุ้ง” ชิงปราสาทตาควายกลับคืนก่อนเกษียณ แต่สถานการณ์ก็ไม่เอื้ออำนวย ตนจึงตั้งใจที่จะทวงคืนประสาทตาควายให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด
จากกรณีที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาค 2 บรรยายพิเศษที่พุทธสถานปฐมอโศก อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยตอนหนึ่งได้เล่าถึงการสู้รบกัมพูชาวันแรก 24 ก.ค.2568 ผ่านไปเพียง 6 ชั่วดมงก็มีผู้ใหญ่โทรมาสั่งให้หยุดยิง แต่ตนได้แจ้งกลับไปว่าไม่หยุด เพราะได้เริ่มแล้ว จะเอาแผ่นดินคืน และถ้าหยุดยิงตอนนั้นก็ต้องบอกว่าใครสั่งให้หยุดยิง เมื่อนั้นเขาจะอยู่ไม่ได้ เพราะกำลังจะเอาแผ่นดินคืน ถ้ามาสั่งหยุดก็จะมีโทษประหารชีวิตนั้น
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งในเวลานั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาโหม ทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ชี้แจงว่า ไม่ทราบว่าคนที่สั่งหยุดยิงหมายถึงใคร “แต่ผมไม่เคยโทรไปสั่งแบบนั้นเลย เพราะตอนนั้น เราเข้าใจสถานการณ์ดีว่า มันจำเป็นที่จะต้องจัดการให้เด็ดขาด เรามีแต่สนับสนุน ในฐานะกองหลัง ให้จัดการเต็มที่ เอาให้จบ ไม่เคยไปขัดขวาง หรือสั่งหยุดยิง แต่อย่างใด
“ตรงกันข้าม ต่อมา ผมเองยังสนับสนุนให้แม่ทัพกุ้งทวงคืนปราสาทตาควาย ให้ได้ ก่อนเกษียณด้วยซ้ำ ตอนนั้นคุยกันมี ผบ.ทบ.อยู่ด้วย เพราะกองทัพก็หาจังหวะที่เหมาะสม อยู่แต่ที่สุด สถานการณ์ก็ไม่เอื้ออำนวย
“ดังนั้น มาตอนนี้ ผมจึงตั้งใจที่จะทวงคืนประสาทตาควายให้ได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด แต่อย่างที่บอกว่าจะต้องใช้สันติวิธีก่อน ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือการปักปันเขตแดน แต่หากไม่สำเร็จ ผมก็ไม่ปฏิเสธเรื่องของการใช้กำลัง” พล.อ.ณัฐพลกล่าว