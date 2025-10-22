ศึก “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025” พาเปิดวาร์ป 10 ดาวยิงแฮตทริก รอบ 256 ทีม

ศึกลูกหนังขาสั้น “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025” รอบ 256 ทีม บู๊มันหยด แจ้งเกิด 10 ดาวยิงฟอร์มเทพ พร้อมพาทีมฟาดแข้งต่อในรอบ 128 ทีม แฟนกีฬาห้ามพลาด ปักหมุดเชียร์ต่อเนื่อง
ระเบิดความมันฟาดแข้งดุเดือดทุกรอบ สำหรับศึก ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 ล่าสุดเดินทางสู่ช่วงปลายรอบ 256 ทีม เข้มข้นด้วยทีมฟุตบอลจากทั่วประเทศ รวมถึงเหล่าทีมวาง B ที่ลงสนามวัดแกร่งด้วยกติกาสุดมัน แบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาที ณ สนามใจกลางเมือง สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนามเทพหัสดิน และสนามจินดารักษ์ จนได้ทีมแข้งเทพผ่านเข้าไปสู้กันต่อในรอบ 128 ทีม นอกจากเกมการแข่งขันที่สนุกและสูสีแล้ว ฟอร์มการเล่นรวมถึงฝีเท้าของเหล่านักเตะก็น่าจับตามองสุด ๆ โดยเฉพาะสถิติการทำประตูรวมของเหล่าดาวยิงในรอบ 256 ทีม ที่ผ่านมา งานนี้ขอแจ้งเกิดเปิดวาร์ป 10 ดาวยิงให้แฟนลูกหนังได้ทำความรู้จักกัน (อัปเดตข้อมูลวันที่ 21 ต.ค. 68)
เริ่มจาก หมายเลข 14 ณัฐพนธ์ โชติศรี ยอดนักเตะจาก รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)เจ้าของสถิติแฮตทริกคนแรกของสนาม ซัดไป 3 ลูก ในเกมล่าสุด เอาชนะ “รร.สระบุรีวิทยาคม” ไปด้วยสกอร์ 5-1 ลิ่วสู่รอบต่อไป
ตามมาติด ๆ กับทีมวาง B รร.ประสาทวิทยาคาร จากเมืองสุรินทร์ ทีมนี้มีดาวยิง หมายเลข 7 กองปราบ บูรณะ ทำประตูไปถึง 3 ลูก พาทีมเอาชนะ “รร.ประทิววิทยา” แบบคลีนชีต 10-0
ไปกันต่อกับนักเตะฝีเท้าคม อัครวัชน์ ภูมินอก หมายเลข 9 จาก รร.กันทรารมณ์ อดีตแชมป์ปี 2023 รายนี้ปล่อยของรัว ๆ ซัดเต็มข้อ 3 ลูก ในเกมชิงตั๋วสู่รอบ 128 ทีม กับ “รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล” เพื่อเดินหน้าสู่ภารกิจทวงบัลลังก์แชมป์
อีกหนึ่งนักเตะฟอร์มฮอต หมายเลข 5 ธนโชติ ลอยทอง จากทีม รร.ราชสีมาวิทยาลัย เจ้าของสถิติทำประตูเร็วที่สุด 5 วินาที พ่วงตำแหน่งแข้งแฮตทริก กดไปเน้น ๆ ส่งให้ทีมเอาชนะ “รร.หอวัง” 7-0 ลอยลำสู่รอบต่อไปได้สำเร็จ
ไม่พูดถึงไม่ได้ หมายเลข 10 ณภัทร ใอจ้อย จาก รร.เมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) รายนี้ฝีเท้าจัดจ้านสมศักดิ์ศรีช้างศึก U17 เกมล่าสุดซัดแม่น ๆ ตุงตาข่าย 3 เม็ด คว้าชัยเหนือ “รร.หนองแค (สรกิจพิทยา)” 5-1 ลุยต่อในรอบ 128 ทีม
แจ้งเกิดอีกรายสำหรับ หมายเลข 10 ธนชัย รักพ่วง จาก รร.ทหารอากาศอนุสรณ์ รายนี้แพสชันบอลไม่ธรรมดา เกมที่ผ่านมาพาทีมเอาชนะ “รร.หนองคายวิทยาคาร” 4-0 โดยเจ้าตัวซัดไปถึง 3 ลูก เพิ่มความมั่นใจให้แฟนตาคลีฟุตบอลอะคาเดมีไปเต็ม ๆ
ส่วนดาวยิงหมายเลข 10 พีรพล ชอบฉิมพาลี จากทีม รร.พระโขนงพิทยาลัย เกมล่าสุดสู้กันมันหยดกับ “รร.ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ” สุดท้ายคว้าชัยชนะไปครอง 7-0 พร้อมลูกยิงสุดคมซัดไปทั้งหมด 3 ลูก
ขณะที่นักเตะหมายเลข 7 ศิรสิทธิ ทรัพย์สิน จากทีมเจ้าสัวน้อย รร.อัสสัมชัญธนบุรี โชว์ฟอร์มโหด พาทีมถล่ม "รร.เทพศิรินทร์ เชียงใหม่" 9-0 โดยเจ้าตัวทำแฮตทริกแรกได้สำเร็จ เก็บแต้มชัยทะลุสู่รอบ 128 ทีม ได้อย่างประทับใจ
ปิดท้ายด้วย 2 ดาวยิงจากทีมวาง B รั้วชมพูฟ้า รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย หมายเลข 3 อูโก้ จิรพนธ์ กาเลอา และ หมายเลข 8 สุวิน ที่ซัดกันไปคนละ 3 ประตู ในนัดล่าสุดที่พบกับ “รร.สุวรรณภูมิวิทยาลัย” จบเกมด้วยสกอร์ 7-0
โดยตั้งแต่รอบ 256 ทีม เป็นต้นไป นักเตะที่ทำแฮตทริกยิงคนเดียว 3 ประตูในนัดดังกล่าวจะได้รับรางวัลเป็นลูกฟุตบอลจาก Volt ไปครอง
แฟนลูกหนังสามารถติดตามเชียร์ทีมโปรดกันต่อ กองเชียร์ห้ามพลาด เข้าชมฟรี ! เชียร์สดติดขอบสนาม รอบ 256 ทีม จนถึง รอบ 16 ทีมสุดท้าย วันนี้ ถึง 2 พฤศจิกายน 2568
มาร่วมลุ้นทีมใดจะไปได้สุดฝัน สำหรับทีมวาง จำนวน 32 ทีม แบ่งเป็น ทีมวาง A จาก 16 ทีม ทีมสุดท้ายของปี 2567 จะเริ่มลงแข่งขันในรอบ 128 ทีม และทีมวาง B เป็นทีมที่แพ้ในรอบ 32 ทีมสุดท้ายของปีที่ผ่านมา ลงแข่งขันในรอบ 256 ทีม โดยยอดนักเตะนักเรียนได้ลงแข่งขันในสนามมาตรฐานใจกลางเมือง ตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่สนามเทพหัสดิน, สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนามจินดารักษ์ (ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ สนามศุภชลาศัย) จากนั้นการแข่งขันใน รอบ 8 ทีมสุดท้าย จนถึง รอบชิงชนะเลิศ จะทำการแข่งขันที่ สนามศุภชลาศัย
คอกีฬาและแฟนลูกหนังขาสั้นติดตามชมและเชียร์ได้ลุ้นติดขอบสนามได้ฟรีทุกนัด หรือเชียร์สดทางเว็บไซต์และ
แอปพลิเคชัน BUGABOO.TV โซเชียลมีเดีย YouTube Ch7HD, TikTok Ch7HD Sports, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports ไลฟ์สดทุกคู่การแข่งขัน และติดตามชมการถ่ายทอดสดรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ทางช่อง 7HD กด 35 ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน และตารางการถ่ายทอดสดได้ทาง www.ch7.com/champ7hd/football2025
แชมป์กีฬา 7HD สนามนี้มีแต่ตัวตึง ! นักกีฬาเตรียมตัวให้พร้อม กองเชียร์เตรียมเสียงให้ดี ลุ้นสุดมันเชียร์ลั่นสนามเชียร์ทีมโปรดเฟ้นหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ที่จะคว้าชัยสูงสุดและครองถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษามากมาย
แฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และช่องทางโซเชียลมีเดีย Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) รวมถึงเว็บไซต์ www.ch7.com
แอปพลิเคชัน Ch7HD, BUGABOO.TV