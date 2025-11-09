“แม่ทัพกุ้ง” แฉรบเขมร 6 ชม.แรก โดนสั่งให้หยุด แต่ตนไม่หยุดเพราะต้องเอาแผ่นดินคืน ใครสั่งหยุดจะโดนโทษประหาร

อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เผยหลังเปิดฉากรบเขมรเช้าวันที่ 24 ก.ค. แค่ 6 ชม.โดนผู้ใหญ่สั่งให้หยุด แต่ตนไม่หยุดเพราะสตาร์ทแล้วต้องเอาแผ่นดินคืน ถ้าหยุดตนจะเปิดเผยชื่อคนสั่งหยุดซึ่งมีโทษถึงประหาร แจงเหตุเสียปราสาทตาควาย เพราะโยกกำลังไปยึดภูมะเขือ จะย้อนกลับมาเอาคืนแต่หมดเวลาก่อน
วันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมกิจกรรม "สานต่อความดี : รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอันทรงเกียรติ พลังขับเคลื่อนการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่" ที่พุทธสถานปฐมอโศก อ.เมือง จ.นครปฐม
พล.ท.บุญสินได้กล่าวถึงการสู้รบกับกัมพูชาช่วงวันที่ 24-28 ก.ค.ว่า หลังจากรบวันแรกได้เพียง 6 ชั่วโมงก็มีคำสั่งจากผู้ใหญ่ให้หยุดยิง แต่ตนได้บอกกลับไปว่าหยุดไม่ได้เพราะได้สตาร์ทแล้ว ขอไปต่อหลายวัน ผู้ใหญ่คนนั้นก็เลยตั้งหลักใหม่ เพราะถ้าหยุดตนต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุด แล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ เพราะตนจะเอาแผ่นดินคืน คนที่สั่งให้หยุดจะมีโทษประหาร
พล.ท.บุญสินกล่าวอีกว่า สาเหตุที่สั่งให้หยุดเพราะผิดแผนเขมร เขมรเคยทำแบบนี้แล้วเข้าทางเขา เอาเรื่องขึ้นศาลโลก อ้างว่าประเทศไทยบุก มีคนตาย เพราะฉะนั้นเขาจะประท้วงเอา 3 ปราสาทกับ 1 พื้นที่ แต่ตนรู้แผน ไม่ยอมให้สามพื้นที่และขอเอาเพิ่มอีก
อย่างไรก็ตาม อาจมองในแง่บวกได้ว่า ผู้ใหญ่บ้านเราอาจจะกลัวสูญเสีย กลัวลูกน้องเราบาดเจ็บเสียชีวิต แต่ตนคิดต่างอยากเอาพื้นที่คืน ที่เขาเข้ามาอยู่นาน เช่น ภูมะเขือ และอยากปิดปราสาทตาเมือนธมให้เด็ดขาด ไม่ต้องให้ขึ้นมาอีก
ส่วนปราสาทตาควายก็ต้องการยึดคืน แต่ตอนนั้นโยกกำลังมายึดภูมะเขือก่อน พอจะโยกมาที่ปราสาทตาควายก็หมดเวลาพอดี แต่ก็ตรึงกำลังประจันหน้ากันอยู่ เตรียมพร้อมเมื่อได้ไฟเขียว และตนยังอยู่ในพื้นที่จน 2 วันก่อนเกษียณ และได้รับคำสั่งให้กลับเพื่อไปส่งธงให้แม่ทัพคนใหม่
รายละเอียดคำพูด พล.ท.บุญสิน พาดกลาง
“6 ชั่วโมง ให้หยุดครับ เขาขอร้องให้หยุดเลย ตั้งแต่เริ่มปะทะกันปุ๊บให้หยุดเลย แต่ผมไม่หยุด เพราะผมสตาร์ทแล้ว ผมขอร้องผู้บังคับบัญชาว่าไม่หยุดครับ ผมขอต่อรองไปหลายวัน บวกลบคูณหาร ขออย่างนี้ได้ไหม ผมบอกไม่ได้ครับ ผมไปต่อก่อน เพราะว่าผมเข้าเกียร์หนึ่งแล้ว เขาก็ไปตั้งหลักใหม่
ถ้าหยุดผมต้องออกมาพูดว่าใครสั่งให้หยุดแล้วเขาจะอยู่ไม่ได้ครับ เพราะว่าผมจะเอาแผ่นดินคืน แล้วคุณมาหยุดนี่ นั่นคือโทษประหารคุณเลยทีเดียวนะครับ
(สาเหตุอะไรที่สั่งให้หยุด) ผมคิดว่าผิดแผนเขมรครับ ผมคิดว่าเขมรเคยทำแบบนี้แล้วเข้าทางเขา เขาจะเอาเรื่องขึ้นศาลโลก ขึ้นศาลโลกเสร็จ ประเทศไทยจะบุกเขาใช่มั้ย ตายไปสามคนแล้วนี่ เพราะฉะนั้นเขาขอประท้วงเอาแผ่นดินคืน 3 ปราสาทกับ 1 พื้นที่ นี่คือแผนของเขา แต่แม่ทัพกุ้งก็ไปรู้แผนของเขาอีก ก็ไหนๆ สามพื้นที่ก็ไม่ให้ ขอเอาอีกเพิ่มเติมละกัน
ผู้ใหญ่บ้านเราอาจจะมองว่ากลัวสูญเสีย กลัวลูกน้องเรา อาจจะมองในแง่ดีนะครับ มองบวกว่ากลัวลูกน้องเราบาดเจ็บเสียชีวิต อย่ารบกันเลยน้อง พอแล้ว อะไรอย่างนี้นะครับ แต่ผมคิดต่างจากท่าน คือผมต้องการเอาแผ่นดินคืน ซึ่งที่เขามาอยู่นานแล้ว เช่นภูมะเขือ แล้วก็อยากปิดตาเมือนธมให้เด็ดขาด ไม่ต้องขึ้นมาอีก
อันนี้ตาควายด้วยนะครับ ตาควายผมก็คิดเหมือนกัน แต่วันนั้นเราโยกกำลังมาบุกเอาภูมะเขือก่อน เพราะว่าภูมะเขือเนี่ยมันสวยงามมาก สวยมาก สวยเสียดาย เอาทิวทัศน์กูก่อนนี่ล่ะวะ บอกน้องๆ พวกมึงมานี่ก่อน แล้ววางแผนร่วมกับน้องๆ ทหารอากาศ ไปจัดการตรงนั้น พอจะโยกมาที่ตาควาย หมดเวลาก่อน ก็เลยเอาล่ะวะกูอยู่ใกล้ๆ มึงนี่แหละ ก็ประจันกันอยู่ แล้วก็พร้อมเมื่อสั่ง พร้อมเมื่อไฟเขียว
(การใช้กำลังยึดปราสาทตาควาย) ผมก็คิดเหมือนพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับ แต่ว่าวันนั้นที่เราหยุดก่อนเนื่องจากว่ามันจะมีประชุมยูเอ็น ประชุมสหประชาชาติ เรากลัวเขาจะเอาเรื่องเหล่านี้ เหมือนเราไปรังแกประเทศเล็ก เพราะว่าตรงนี้มันอยู่เส้นเขตแดนพอดี ผู้ใหญ่เกรงว่าเขาจะเอาเรื่องนี้ เราไปรังแกประเทศเล็กแล้วก็เอาขึ้นไปสู่ที่ประชุมยูเอ็นแล้วนานาประเทศก็จะรุมตำหนิเราว่าไปรังแกเขาทำไม ไหนบอกว่าหยุดยิงแล้ว อย่างนี้ครับ ก็เลยยังไม่ได้ทำ
นี่แหละ 2 วัน แม่ทัพกุ้งก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ เพราะรอนี่แหละครับ รอไฟเขียวเนี่ยครับ พอนั้นเสร็จปั๊บ มึงกลับได้แล้ว ไปส่งธงเถอะ ก็ไม่เป็นไร”