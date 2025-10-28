หนุ่มเขมรถูกจับฐานยุยงปลุกปั่น-ดูหมิ่นผู้นำ หลังโพสต์จวก “ฮุนเซน” ใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์

หนุ่มเขมรวัย 23 ปี คณะทำงาน “พรรคคนรุ่นใหม่” ถูกจับดำเนินคดีฐานยุยงปลุกปั่นและดูหมิ่นผู้นำรัฐบาล หลังโพสต์เฟซบุ๊กตำหนิฮุนเซนใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์ประจันหน้าทหารไทยที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว
สำนักข่าว Khmer Times รายงานวันนี้ (28 ต.ค.) ว่า ศาลกรุงพนมเปญได้ตั้งข้อหานายโธ วาคิม รองหัวหน้าคณะทำงานพระตะบอง ของพรรคคนรุ่นใหม่ (New Generation Party - NGP) ในข้อหายุยงปลุกปั่น และดูหมิ่นผู้นำรัฐบาลบนโซเชียลมีเดีย เกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งระหว่างกัมพูชา-ไทย
ตามเอกสารของศาล ผู้ต้องหาคือ นายโธ วาคิม อายุ 23 ปี รองหัวหน้าคณะทำงานจังหวัดพระตะบอง พรรค NGP ของนายมีช โสวัณนารา
ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหา “ยุยงปลุกปั่นให้ก่ออาชญากรรม” ตามมาตรา 494 และ 495 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด
นายโธ วาคิม ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน และยังคงถูกคุมขังอยู่ในจังหวัดโพธิสัตว์
พันโท เมน วันนาริธ รองหัวหน้าหน่วยปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ประจำกรุงพนมเปญ กล่าวเมื่อวานนี้ว่า นายวาคิมถูกจับกุมในกรุงพนมเปญ หลังจากรองอัยการเซ็ง เฮียง ออกหมายจับ
เขากล่าวว่า นายวาคิมได้ดูหมิ่นนายฮุน เซน ประธานวุฒิสภา และนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ด้วยการโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับปัญหาชายแดนกัมพูชากับไทย
“เขาเขียนในเฟซบุ๊กว่าผู้นำรัฐบาลไม่เคยใส่ใจพลเมืองของตนเอง เขากล่าวหาว่าผู้นำรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ได้ผลักดันให้พลเมืองผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีอาวุธไปเผชิญหน้ากับทหารไทยในหมู่บ้านเปรยจันและโจกเจย (บ้านหนองหญ้าแก้ว-บ้านหนองจาน) เพื่อปกป้องที่ดินและบ้านเรือนของพวกเขา” พันโท คิมซัน กล่าว
รายงานจากสันนิบาตกัมพูชาเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนระบุว่า นายวาคิมเคยบวชเป็นพระที่วัดทัน ในกรุงพนมเปญจนถึงเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ก่อนจะเข้าร่วมพรรคคนรุ่นใหม่ของมีช โสวัณนารา ในฐานะรองหัวหน้าคณะทำงานจังหวัดพระตะบอง
เขาเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในทะเลสาบบึงตาโมก การตัดไม้ทำลายป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเปรยลาง และข้อพิพาทที่ดินในชุมชนลอเปียงในจังหวัดกำปงชนัง
เขาเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักเคลื่อนไหวทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ถูกคุมขัง และเรียกร้องความยุติธรรมให้กับการฆาตกรรมนายเขม เลย์ นักวิเคราะห์สังคม