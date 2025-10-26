ทหารพรานจับเกือบยกทีม!ทั้งก๊วนคนแม่ระมาดมือใหม่หัดขน-ต่าวด้าวล็อตใหญ่อีก 64 ชีวิต โดนนายหน้าพาหลง

ตาก – ทหารพรานสกัดจับ..3 คนไทยกลุ่มมือใหม่หัดขนขับรถเปิดไฟเข้าจุดรับแรงงานเถื่อนแบบเห็นมาแต่ไกล พร้อมต่างด้าวกลุ่มใหญ่ทั้งชาย-หญิง 64 ราย หลังนายหน้าพาเดินหลงทางจนผิดแผน สารภาพต้องจ่ายค่าหัวคนละ 35,000 บาท แลกพาส่งปลายทางสมุทรสาคร
พ.อ.องอาจ สัมพันธ์ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 นำกำลังชุดลาดตระเวนกองร้อยทหารพรานที่ 3501 พร้อมฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาด ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 และตำรวจ สภ.แม่ระมาด จ.ตาก ร่วมกันออกลาดตระเวนพื้นที่ล่อแหลมตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดคืนที่ผ่านมา(25-26 ต.ค.) เพื่อป้องกันเหตุช่วงสถานการณ์ชายแดนเมียนมาไม่ปกติจากการปราบปราบแก๊งสแกมเมอร์ในเมียวดี เมียนมา
กระทั่งเวลาประมาณ 02.00 น.เศษ ชุดซุ่มตรวจการณ์ระยะไกลพร้อมอุปกรณ์พิเศษตรวจพบกลุ่มคนจำนวนมากกำลังเดินวนอยู่ในป่าคล้ายเดินหลงทางและบางส่วนนั่งพัก หลังเดินวนกันหลายรอบ ที่บริเวณใกล้ช่องทางป่าธรรมชาติ บ้านน้ำดิบบอนหวาน หมู่ที่ 2 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด
เจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมกระชับพื้นที่และเข้าตรวจสอบ ต้องพากันตะลึงเมื่อพบเงาตะคุ่มที่เห็นเป็นคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา กลุ่มใหญ่ เป็นชาย 43 คน ผู้หญิง 21 คน รวมทั้งหมด 64 คน ทั้งหมดหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย-ไม่มีเอกสารเข้าเมืองตามกฎหมายไทย แต่ละคนมีสภาพอ่อนแรงอิดโรยและต้องนอนกลางป่าในสภาพอากาศเย็น ส่วนคนนำทางหลบหนีไปได้
อย่างไรก็ตาม ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังควบคุมตัวกลุ่มคนต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่นั้น เจ้าหน้าที่ได้พบแสงไฟคล้ายไฟจากรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ทราบฝ่ายขับเข้ามาในจุดพิกัดที่มีคนต่างด้าวหลบซ่อนตัวอยู่ เจ้าหน้าที่จึงรีบนำกำลังปิดล้อมตรวจจับพบพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียนกรุงเทพ มีนายพะเก ไม่มีนามสกุล อายุ 48 ปี เป็นคนขับรถพร้อมนายแอ้เค ไม่มีนามสกุล อายุ 42 ปี นอกจากนี้ยังพบนายภานุพงษ์ อายุ 22 ปี ขับจักรยานยนต์อีกคัน ทั้งสามอายัศอยู่ใน อ.แม่ระมาด
เจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปสอบสวนจนทั้งหมดเปิดปากว่าขับรถมาดูคนต่างด้าวกลุ่มนี้เพื่อลาดตระเวนดูต้นทางป้องกันเจ้าหน้าที่ตรวจจับ แต่ผิดแผนเนื่องจากเปิดไฟขับรถฝ่าความมืด เจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดทั้งคนนำทางงซึ่งเป็นคนไทยและคนเมียนมาทั้งหมดไปแยกสอบสวนขยายผลที่ สภ.แม่ระมาด จังหวัดตาก
เบื้องต้นทราบว่าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมาทั้งหมดนี้ ฉวยโอกาสในช่วงที่ฝั่งเมียวดีกำลังมีการปราบปรามกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์อย่างหนัก ลักลอบข้ามแดนเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด ซึ่งคนต่างด้าวทุกคนในกลุ่มนี้ทุกคนต้องจ่ายค่านายหน้านำพารวมแล้วสูงถึงคนละ 35000 บาท เพื่อให้กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์คนไทยนำรถยนต์ดัดแปลงมารับตัวไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาคร แต่เกิดผิดแผนเนื่องจากกลุ่มต่างด้าวดันเดินหลงทิศและคนนำทางก็ทิ้งไว้กลางป่าชายแดนจนมาถูกเจ้าหน้าที่ทหารพรานตรวจพบ
ส่วนคนไทยที่ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นทีมต้นทางเพื่อส่งสัญญาณให้รถยนต์กระบะดัดแปลงมารับกลุ่มต่างด้าว ซึ่ง 3 คนไทยก็พึ่งมารับงานแบบมือใหม่หัดขนก็มาถูกจับเนื่องจากขับรถเปิดไฟหน้ารถจนเจ้าหน้าที่ตรวจพบแสงไฟแต่ไกลจนถูกจับยกทีม แต่รถยนต์ที่จะมารับคนต่างด้าวก็ไหวตัวหนีไปได้
ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวทุกคนไปดำเนินการตามกฎหมายที่ สภ.แม่ระมาด จังหวัดตาก