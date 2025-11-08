“ธรรมนัส” ลั่นกลางปัตตานี พิสูจน์คำพูดดันลูกหลานคนมุสลิมเป็น รมต.สำเร็จ ย้ำพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้ยกระดับชีวิตประชาชน

“ธรรมนัส” ลั่นกลางปัตตานี พิสูจน์คำพูดดันลูกหลานคนมุสลิมเป็นรัฐมนตรีสำเร็จ "อามินทร์" ได้นั่ง รมช.เกษตรฯ ย้ำพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนใต้ สร้างอาชีพ ยกระดับชีวิตประชาชน
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.68 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี โดยได้เดินทางไปยังโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อพบปะประชาชน และรับฟังปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบโฉนดเพื่อการเกษตร โฉนดต้นยางพารา และปัจจัยการผลิต โดยมี นายยูนัยดี วาบา สส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์, นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ สส.นราธิวาส พรรคกล้าธรรม และนางสาลีฮะ มะยูโซ๊ะ นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับ
โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้นำคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารทั้ง 3 กระทรวง ยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ได้กล่าวกับประชาชนช่วงหนึ่งว่า ผมเคยประกาศเอาไว้ว่าจะทำให้ลูกหลานชาวไทยมุสลิมเข้าไปเป็นรัฐมนตรีให้ได้ ตอนนั้นหลายคนก็ปรามาสว่า จะทำได้จริงหรือไม่ วันนี้ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่า ผมทำให้อามินทร์ มะยูโซ๊ะ ลูกหลาน 3 จังหวัดชายแดนใต้เข้าไปเป็นรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องมุสลิมได้แล้ว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า รัฐบาลมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการสร้างอาชีพ การเพิ่มรายได้ และการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายด้าน ทั้งเรื่องการเกษตร การประมง การศึกษา ที่ดินทำกิน และปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานี เป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดรองรับน้ำจากจังหวัดยะลาและนราธิวาส โดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และช่วยให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน
รองนายกรัฐมนตรีฯ ยังได้เน้นย้ำถึงการผลักดันภาคการเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานฮาลาล เพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรของภาคใต้ให้กว้างขึ้น ตลอดจนการฟื้นฟูนาร้างให้กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้สามารถทำกินได้อย่างมั่นคง ในส่วนด้านการศึกษา ได้มอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ เร่งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน โดยเฉพาะในโรงเรียนเอกชนของจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกับพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ
”การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ มีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง ผมในฐานะคนจังหวัดนราธิวาส ย่อมเข้าใจบริบทของพี่น้องทั้งชาวพุทธและชาวมุสลิมในพื้นที่เป็นอย่างดี เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความต้องการที่แตกต่าง ซึ่งภาครัฐได้พยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งตนจะเน้นส่งเสริมอาชีพ พัฒนาภาคการเกษตร แก้ไขปัญหาการศึกษา และผลักดันการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมดำเนินการอย่างเต็มที่“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว