มาดามหยก กชพร เวโรจน์ ร่วมขบวน “หอคำพญามังราย” สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ในงานยี่เป็ง เชียงใหม่ 2568

สีสันแห่งล้านนา กลับมาสว่างไสวอีกครั้งในงาน ประเพณียี่เป็ง เชียงใหม่ ประจำปี 2568 เมื่อ “มาดามหยก – กชพร เวโรจน์” ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และประธานชมรม Change Together ปรากฏตัวในชุดไทยสุดวิจิตร ร่วมขบวนที่ 9 “หอคำพญามังราย” โดยมีเหล่าคนดังร่วมเดินอย่างคับคั่ง
ในขบวนยังมี หยาดทิพย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, ไก่ วรายุฑ มิลินทจินดา, เก้า – นพเก้า เดชาพัฒนคุณ และ 6 หนุ่มจาก Boys Vibe The Project มาร่วมถ่ายทอดความงดงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนา ผ่านขบวนแห่ที่ตระการตาไปทั่วเส้นทางจากถนนท่าแพถึงเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและพลังแห่งความสามัคคีของผู้ร่วมงาน ที่ต่างตั้งใจ “สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา” ให้คงอยู่ในหัวใจของคนรุ่นใหม่
มาดามหยกกล่าวถึงการเข้าร่วมในปีนี้ว่า
“การร่วมขบวนในงานยี่เป็งคือการส่งต่อพลังแห่งศิลปะและจิตวิญญาณล้านนา เพื่อให้ประเพณีอันทรงคุณค่ายังคงส่องแสงงดงามในทุกยุคสมัย”
ทั้งนี้ ประเพณียี่เป็ง ถือเป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรากเหง้ามาจากอาณาจักรล้านนา ซึ่งผสานพิธีลอยกระทงและจุดโคมลอยเข้าด้วยกัน เพื่อบูชาพระแม่คงคาและถวายเป็นพุทธบูชา “ยี่” หมายถึงเดือนที่สอง ส่วน “เป็ง” คือวันเพ็ญ จึงหมายถึง “วันเพ็ญเดือนสอง” ของชาวล้านนา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองตามปฏิทินไทย