เทศบาลนครเชียงใหม่ฝ่าดรามาเปิดแล้วซุ้มไฟ “ทิพยรัศมีเวียงพิงค์ สู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนา” ต้อนรับคนเที่ยวงานยี่เป็ง

เชียงใหม่ - เทศบาลนครเชียงใหม่ฝ่ามรสุมดรามา ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ซุ้มไฟ “ทิพยรัศมีเวียงพิงค์ สู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนา” บนถนนท่าแพ ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 พร้อมจัดโชว์แสงเหนือจำลองสุดอลังการทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง ถึงเดือนมีนาคม 2569 อย่างไรก็ตาม ยังไม่วายถูกตั้งข้อสังเกตแนวคิดการจัดงานดูเหมือนเน้นการประดับตกแต่งไฟหลากหลายสีสันสดใสแฟนซีมากกว่าโชว์วัฒนธรรมประเพณี แถมจี้ชี้แจงความโปร่งใสการใช้งบประมาณจัดงานจำนวนมหาศาล
เมื่อคืนวานนี้ (3 พ.ย. 68) ที่บริเวณถนนท่าแพ กลางเมืองเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชน ร่วมกันจุดเทียนแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นทำพิธีเปิดซุ้มไฟ “ทิพยรัศมีเวียงพิงค์ สู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนา” อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2568 และต้อนรับนักท่องเที่ยว ย้ำภาพลักษณ์เชียงใหม่ในฐานะเมืองศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา
โดยซุ้มไฟแห่งนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด “ทิพยรัศมีเวียงพิงค์ สู่ดินแดนวิจิตรแห่งล้านนา” สื่อถึงแสงทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งประกายจากเวียงพิงค์ หรือเมืองเชียงใหม่ นำพาผู้มาเยือนเข้าสู่ดินแดนล้านนาอันวิจิตรตระการตา ทั้งในด้านศิลปะ วัฒนธรรม และความศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมายาวนาน การออกแบบผสมผสานศิลปะล้านนาเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านระบบแสง สี เสียง เลเซอร์ และเอฟเฟกต์พิเศษ ให้ไฟเต้นตามจังหวะดนตรี เติมความคึกคักและร่วมสมัยให้กับบรรยากาศ ซึ่งส่วนฐานของซุ้มประดับด้วยลวดลายประยุกต์จาก “ดอกทองกวาว” ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ สื่อถึงความรุ่งเรืองและความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่
ส่วนด้านบนของซุ้มออกแบบเป็นรูป “นางฟ้า” ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของงาน เพราะจะมีการแสดงแสงเหนือจำลอง (Northern Lights Show) ปล่อยแสงสีที่สื่อถึงพลังแห่งแสงสว่าง ความดี ความหวัง และการส่องนำทางชีวิต เสมือนแสงจากกระทงที่ลอยไปพร้อมคำอธิษฐานให้ชีวิตสว่างไสวตลอดปีใหม่ที่กำลังมาถึง ขณะที่การตกแต่งเลือกใช้แสงสีแทนการประดับโคมไฟ เพื่อให้สามารถใช้ซุ้มนี้ได้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเทศกาลแห่งความสุขปลายปี ถ่ายทอดแนวคิด “ส่งต่อความสุขและพลังบวก” ให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว โดยใช้สัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ในระดับสากล แทนการใช้ตัวละครจากวรรณคดีไทย เพื่อให้เข้าถึงและสื่อสารได้กับผู้คนทุกเชื้อชาติ
สำหรับการแสดงแสงเหนือจำลองนั้น ผสมผสานเสียงเพลงและดนตรีพื้นเมืองล้านนา แสงสี เลเซอร์ และเอฟเฟกต์พิเศษของไฟ เคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี มีเสียงบรรยายประกอบ โดย “อ้อม ไม้เมือง” หรือ ธีราพร ศรีกิจรัตน์ ศิลปินล้านนาชื่อดัง ซึ่งใช้เป็นเสียงเปิดการแสดงทุกค่ำคืน ถ่ายทอดเสน่ห์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และยังเป็นการอนุรักษ์คำเมือง ภาษาถิ่นของคนล้านนา ซึ่งคำเมืองถือเป็นอัตลักษณ์สำคัญของเชียงใหม่และชาวล้านนาที่ควรสืบสานให้คงอยู่คู่เมืองตลอดไป ทั้งนี้ การแสดงแต่ละรอบใช้เวลาประมาณ 20 นาที โดยจะทำการแสดงทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ เวลา 19.30 น. และ 21.00 น. ต่อเนื่องตั้งแต่เดือน พ.ย. 68 ไปจนถึง มี.ค. 69 ท่ามกลางบรรยากาศแสงสีเสียงสุดตระการตาบริเวณถนนท่าแพ
รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2568 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในครั้งนี้นั้น เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก เริ่มตั้งแต่การเร่งรีบพ่นสีทับดอกไม้ประดับตกแต่งเมืองให้เป็นสีดำและทาสีทับแทบขาวแดงของเกาะกลางถนนให้เป็นสีขาวล้วน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของช่วงการถวายความอาลัย ตามด้วยการติดตั้งโคมยี่เป็งกลับหัวกลับหาง จนถูกท้วงติงอย่างหนักจากชาวเชียงใหม่และผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม กระทั่งได้รับการปรับปรุงแก้ไข ขณะเดียวกันภาพรวมการจัดงานในครั้งนี้ โดยเฉพาะการประดับตกแต่งเมือง ยังถูกตั้งข้อสังเกตด้วยว่า มุ่งเน้นการประดับประดาด้วยไฟสีสันต่างในลักษณะแฟนตาซีหรือการจัดงานคานิวัล มากกว่าที่นำเสนอเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ตลอดจนถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความโปร่งใสในการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการจัดงานด้วย ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่รับฟังความคิดเห็นและนำไปพิจารณาปรับปรุง รวมทั้งควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณให้ชัดเจนเพื่อสร้างความกระจ่างให้สังคม