ททท.ชวนเที่ยว “มหาลอยกระทง สุโขทัย” เผาเทียน เล่นไฟ 2568

ททท.สุโขทัย ชวนเที่ยว “มหาลอยกระทง สุโขทัย” ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
วันลอยกระทงปี 2568 นี้ (5 พ.ย.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย ชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย โดยในวันที่ 5 พ.ย. 68 เชิญชมขบวนแห่ มหาลอยกระทง (ททท.) ในช่วงเวลา 15.20 น. - 17.00 น. ซึ่งเป็นขบวน “บุหลันส่องหล้า อัปสราบำบวง สุโขทัยดุจแมนสรวง ปวงใต้หล้า ผาสุขใจ”
บุหลัน คือ ดวงจันทร์วันเพ็ญเดือนสิบสอง สาดส่องแสงทั่วใต้หล้า
อัปสรา คือ นางนพมาศประโคมกระจับปี่ขับกล่อมบวงสรวง แดนดินสุโขทัยดุจแมนสรวง แมนสรวงหมายถึงเมืองเทวดา เมืองฟ้า หรือเมืองสวรรค์ ปวงมนุษย์แห่งใต้ฟ้า ต่างผาสุขใจในแผ่นดินสุโขทัย
โดยในปีนี้ นักแสดงสาว “กรีน - อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล” เป็นนางนพมาศของขบวนแห่มหาลอยกระทง
ส่วนในโซน “มหาลอยกระทง สุโขทัย” (MAHA LOY KRATHONG SUKHOTHAI) บริเวณด้านหลังวัดชนะสงคราม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชวนมาเดินเล่น ชมบรรยากาศสุดคลาสสิก ที่รวบรวมสีสันของวัฒนธรรมไทยจาก 4 ภาคไว้ในที่เดียว
ถ่ายรูปเช็กอิน เก็บภาพความงามของงานลอยกระทงใต้แสงจันทร์ เพลิดเพลินไปกับการแสดงทางวัฒนธรรม และดนตรีบรรเลงขับกล่อม เติมเต็มค่ำคืนแห่งความสุขให้อบอุ่นและมีชีวิตชีวา, กิจกรรมการฉายภาพ Projection Mapping, กิจกรรม DIY วาดพัดลายมงคล ปัดเงินปัดทอง เขียนเค้กลายสังคโลก ทำตะคันดินเผา ทำเครื่องประดับ และทำกระทง
พร้อมปิดท้ายค่ำคืนลอยกระทงด้วยรอยยิ้ม และความทรงจำที่งดงามในเมืองมรดกโลก
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรม “จุดตะคันถวายความอาลัย” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ในเวลา 21.21 น. ณ วัดชนะสงคราม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย
สำหรับ “ตะคัน” หมายถึง ประทีป หรือเครื่องให้แสงสว่าง ในดินแดนล้านนาช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 อันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่อาณาจักรสุโขทัยกำลังเจริญรุ่งเรือง
ข้อมูลและภาพ: ททท.สำนักงานสุโขทัย
