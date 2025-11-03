ปตท.ลุยฟ้องเอง ประเดิม 3 อดีตบิ๊ก คดีซื้อที่ดินปลูกปาล์มอินโดฯ

บอร์ด ปตท.ไฟเขียวลงมติฟ้องเองคดีซื้อที่ดินปลูกปาล์มอินโด ประเดิมอดีตผู้บริหารระดับสูง 3 ราย ศาลอาญาคดีทุจริตฯ อยู่ระหว่างตรวจคำฟ้อง รอนัดไต่สวนมีมูลฟ้องหรือไม่
วันนี้(3 พ.ย.) สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า ว่า จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) มีมติเสียงข้างมากยกคำร้องคดีกล่าวหา นายนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตกรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และพวก ดำเนินการโครงการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกปาล์มและผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซียของบริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นเหตุ ให้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้รับความเสียหาย โดยมี นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นเสียงข้างน้อยที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิด
ล่าสุด แหล่งข่าวจากบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผย ว่า เมื่อเร็วๆ นี้ หลังจากที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติยกคำร้องดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท ปตท.ได้หยิบยกคดีดังกล่าวขึ้นมาหารือและมีมติให้บริษัท ปตท.ฟ้องคดีดังกล่าวเองต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ่ชอบกลาง
“จากการพิจารณาข้อมูลที่บริษัท ปตท.มีอยู่พบว่ามีอดีตผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ 3 ราย จึงให้ยื่นฟ้องอดีตผู้บริหารระดับสูง ปตท. 3 รายดังกล่าวก่อน และให้ทางฝ่ายกฎหมายขอสำนวนจาก ป.ป.ช. มาพิจารณาเพื่อประกอบในการยื่นหลักฐานต่อศาลด้วย” แหล่งข่าวกล่าว
แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า หลังจากคณะกรรมการ ปตท.ได้มีมติดังกล่าว ทาง ปตท. ได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและทีมทนายความยื่นฟ้องนายนิพิฐ และพวกรวม 3 คนต่อศาลอาญาคดีทุจริตฯ แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจคำฟ้อง ซึ่งตามขั้นตอนหลังจากตรวจคำฟ้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ศาลจะนัดไต่สวนว่าจะรับคดีไว้ไต่สวนมูลฟ้องหรือไม่
