กระชากหน้ากากแก๊งสวาปา(ล์)ม ปตท. อดีตผู้บริหาร-คนในรวมหัวเครือข่ายนักการเมือง

กล่าวคือ ใช้คนภายนอกสมคบกันคนภายใน อาศัยบารมีของอดีตผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.เป็นตัวเชื่อม และบงการเกม โดยหัวใจสำคัญ คือ ปั่นมันทุกอย่าง ทั้งไม่มีอยู่จริง หรือ ทิพย์ และ ไม่ตรงปก! เอามาหลอกทั้ง ปตท.-แบงก์กรุงไทย

ปตท.ซื้อสวนปาล์มแต่ที่ดินปลูกไม่ได้ มีปัญหาติดป่าสงวน ทำการเกษรไม่ได้

คดี บ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด กู้เงินกรุงไทย ซื้อเหมือง แต่ไม่มีเหมือง ซื้อถ่านหินนำเข้า แต่ได้ “ถ่านหินทิพย์”

GGC จ่ายค่าน้ำมันปาล์มแต่สิ่งที่ได้คือ สต๊อกทิพย์

กรณี ให้ บริษัท OR ในเครือ ปตท. ซื้อ น้ำมันไบโอดีเซล B100 ของล้นตลาดแต่นายหน้ากินหัวคิว และ OR จ่ายแพงเกินจริง

รวม ๆ แล้ว ปตท.เสียหายไปกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้เปิดโปงขบวนการทุจริตใน ปตท.เป็นตอนที่ 2 ต่อเนื่องจากที่เคยเปิดโปงในรายการ คุยทุกเรื่องกับสนธิ Ep.196 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งมีเครือข่ายอดีตนักการเมืองใหญ่ , อดีต บิ๊ก ปตท. และพวก สมคบกับคนภายในองค์กร ร่วมกันหาประโยชน์จากโครงการของ ปตท. และ บริษัทในเครือ เช่นที่มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 22,000 ล้านบาท ซึ่งต้องถือเป็นคดีทุจริตคอร์รัปชั่นที่อื้อฉาว อภิมหาโคตรโกงคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ ปตท. องค์กรใหญ่ที่อยู่มา 45 ปีแล้ว มีมูลค่าหลายแสนล้าน อีกทั้ง เชิดชูนโยบาย “ธรรมาภิบาล” มาตลอดรวมไปถึงคนกลุ่มเหล่านี้ยังเข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับบริษัทลูกของ GC ในเครือปตท. ที่ก่อความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทอีกทั้งคนกลุ่มเดียวกันนี้ ยังอยู่เบื้องหลังที่ส่งขายให้ OR ซึ่ง มีข้อมูลว่า คนกลุ่มนี้เรียกรับค่าต๋ง 25 สตางค์ต่อลิตร แต่ละล็อตได้กันเท่าไหร่ ไม่รู้ทำกันมานานแค่ไหน ได้ผลประโยชน์กันไปเท่าไหร่ รู้แต่ว่า พอถูกทำให้ฮั้วแตก ล็อตเดียว OR ประหยัดไปได้ 400 ล้านบาทยิ่งไปกว่านั้น แก๊งนี้นอกจากจะมีพฤติกรรมตะกละตะกลามสวาปามที่ ปตท. ไม่พอ เครือข่ายขบวนการนี้ยังไปพันพันกับคดีที่ทำให้แบงก์กรุงไทยเสียหายกว่า 10,500 ล้านบาทซึ่งตอนนี้จะมาถลกหนัง ฉีกหน้ากาก คนพวกนี้กันทีละเรื่องจากคดีปาล์มอินโดฯ–สต็อกทิพย์ GGC–ฮั้วราคาน้ำมัน B100 (หรือ ไบโอดีเซล 100%) มาถึงคดีเอิร์ธ-กรุงไทย จะเห็นได้เลยว่า เป็นฝีมือของคนกลุ่มเดียวกัน รูปแบบการวางแผนเพื่อเข้าหาผลประโยชน์จาก ปตท.และ บริษัทในเครือ และ กรุงไทย ก็จะมีความคล้ายคลึงกันเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ได้มีมติให้ตั้งเรื่องไต่สวน อดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในคดีบริษัท พีทีที.กรีนเอเนอร์ยี่ฯ หรือ PTTGE บริษัทลูกของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ถูกกล่าวหาว่า ลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซีย แต่พบความไม่ชอบมาพากลในการลงทุน และ มีการจ่ายค่านายหน้าแพงเกินจริงกว่า 32 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเหตุผลสำคัญที่ทำให้ต้องมีการเสนอเรื่องตั้งไต่สวน อดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) รายนี้ ในคดีลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มเติม เป็นเพราะจากการสอบสวนข้อมูลเชิงลึก พบว่า อดีตผู้บริหารระดับสูง ปตท. รายนี้ มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ ปตท. วาระลับ พิจารณาอนุมัติลงทุนโครงการ PT. Az Zhara ที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ทำให้คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติจำนวนสิทธิในที่ดินปลูกปาล์ม 117,500 เฮกตาร์ วงเงิน 62 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นวงเงินสูงเกินจริง.นอกจากนี้ อดีตผู้บริหารระดับสูง ปตท.รายนี้ยังยินยอมให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ปตท. ร่วมเดินทางไปงานเปิดสำนักงาน บริษัท PTTGE ประเทศ อินโดนีเซีย และเดินทางไปดูโครงการปลูกปาล์มหลายครั้ง โดย ปตท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดตามรายงานข่าวมีรายละเอียดเพียงเท่านี้ ซึ่งนำมาซึ่งความสงสัยกันว่า อดีตผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. คนนี้เป็นใคร ? ทำไมมีอิทธิพลบารมีถึงขนาดครอบงำบอร์ด เสนอวาระลับ เข้ามาให้บอร์ด ปตท. พิจารณาเรื่องแบบนี้ได้ขณะเดียวกัน ยังพาบินไปอินโดฯ หลายครั้ง โดย ปตท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด คนนอกคนนี้ที่ว่า เป็นใคร?ทีมงาน “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” ได้ไปสืบค้นมาแล้ว นี่เป็นภาพที่จะให้คำตอบจากภาพ จะเห็นถึงความสัมพันธ์อันไม่ธรรมดา ระหว่างอดีตผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. ก็คืออดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.และอดีตประธานกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล กับ คนนอกซึ่งก็คือนั่นเองอย่างที่เคยบอก นายธนกร นันที นั้นเป็นอดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย สมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ก่อนหน้านี้เคยเป็น ผอ.พรรคชาติพัฒนา และ เคยเป็น อดีตเลขานุการ รมว.ยุติธรรม นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เมื่อปี 2548 สมัยรัฐบาลนายทักษิณ 2 ด้วยนายธนกร ยังมีความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกับ นางธนิภา พวงจำปา คู่สมรสของนายประหยัด พวงจำปา อดีตรองเลขาธิการ ป.ป.ช. ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด กรณี “ร่ำรวยผิดปกติ” ให้ยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน และ ไล่ออกเวลาบินไปอินโดฯ นั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปกัน ไม่ต้องประหลาดใจวิถีชีวิตคนพวกนี้ “บินหรู อยู่อย่างราชา” เพราะค่าใช้จ่ายไม่ได้ออกเอง เป็น ปตท.ควักจ่ายให้หมดนายธนกร คนนี้ยังเป็นคำแก้ตัวง่าย ๆ หรือ คำให้การกับ ป.ป.ช.ของคนกลุ่มนี้ คือ ปฎิเสธว่า“ธนกร” ปฎิเสธว่า ไม่รู้จักกับ “ประเสริฐ” และ “ประเสริฐ” ก็ปฎิเสธว่า ไม่รู้จัก “ธนกร” แต่ภาพนี้คืออะไร ?:คนเหล่านี้ชอบปฏิเสธว่า ไม่รู้จักกัน นายนิพิฐ คนดูแลโครงการปาล์มที่อินโดฯ บอกว่าไม่รู้จักนายธนกร นายธนกรก็บอกว่าไม่รู้จักนายนิพิฐภาพนี้นั่งอยู่ด้วย คุยกัน นี่หรือคือไม่รู้จักกัน?? ส่วนคนซ้ายสุดที่เห็นนั่งด้วยนี้ คือ Mr.Burhan ดังนั้น ทั้ง นายธนกร และ นายนิพิฐ อย่าบอกว่าไม่รู้จักละ โดยสำหรับ Mr.Burhan คนนี้ก็คือนายใหญ่ตำแหน่ง President Director ของบริษัทที่ร่วมทุนกับ ปตท. ทำปาล์มอินโดเริ่มต้นเมื่อ เดือนพฤษภาคม 2552 คุยกับนิพิฐ President PTT Green Energy และนางแนนซี่ต่อมาใน เดือนธันวาคม 2552 ก็มาคุยต่อที่เมืองไทยเพื่อเจรจาการร่วมทุนแต่นายนิพิฐ บอกกับ นาย Burhan ว่า ต้องไปเจอนายธนกรก่อนเขาถึงจะคุยได้ต่อมาในการพบกันทั้งในกรุงเทพฯ และอินโดนีเซีย ที่จัดการโดย นางแนนซี่ นายธนกร จะมาร่วมประชุมตลอดไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหาร การพบกับผู้บริหารของ ปตท. และการไปเยี่ยมสถานที่ (Site) ที่อินโดนีเซียเขายังบอกอีกว่าโครงการนี้ค่าใช้จ่ายในการทำเอกสารในการทำธุรกิจปลูกปาล์มหรือ HGU เขาเสนอราคาที่แต่นายนิพิฐบอกให้เพิ่มราคาเพื่อต่อรองสุดท้าย จนกลายเป็นเนื่องจากบริษัทร่วมทุนนี้ปตทถือหุ้น 75% ปตท จึงต้องจ่าย = 1,325 × 0.75= 993.75 เหรียญต่อเฮกตาร์ ซึ่งบริษัทของเขาได้รับ 750 เหรียญและแบ่ง นายธนกร 243.75 เหรียญต่อเฮกตาร์นี่เป็นเรื่องที่เราไม่ได้กล่าวลอย ๆ ขึ้นมาเอง หากเป็นคำบอกเล่าจากปากของ นาย Burhan ส่งมาให้ที่ ปตท. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 หรือ 10 ปีที่แล้ว (ดังเอกสารด้านล่าง)ภาพเหล่านี้ เป็นภาพทริปที่ไปดูโครงการปาล์มอินโดฯ ของผู้บริหาร ปตท. และคนนอกซึ่งตัวละครที่กล่าวมาล้วนอยู่ในภาพเหล่านี้ ที่ว่านั่งเครื่องบินเจ็ตไปด้วยกัน อยู่ในเฟรมใกล้ชิดกัน และ พวกผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่นกลุ่มก๊วนของ นางแนนซี่ มาตาชุตะ หนึ่งในผู้ถูกกล่าวโทษโดย ป.ป.ช. ในคดีทุจริตปาล์มอินโดฯ ที่เป็นคดีอยู่กับ กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ นายธนกร นันที , นายนิพิฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตผู้บริหาร ปตท. ที่ถูกส่งไปดูโครงการที่อินโดฯ ร่วมพบปะพูดคุยกันทั้งหลายกล่าวถึง อดีตผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. ที่อยู่ในภาพ เขาคือคนที่ว่ากันว่าเป็นคีย์แมนของโครงการปาล์มอินโดฯ และ เป็นคนที่ ป.ป.ช.ตามหามาไต่สวนมานานว่ากันว่า อดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัท ปตท. รายนี้ เป็นบุคคลสำคัญที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง PTT.GE. บริษัทลูก และ ปตท. ซึ่งทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการลงทุนปลูกปาล์มน้ำมันที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างดี เรียกได้ว่าถามว่า ป.ป.ช.มีข้อมูลหรือไม่ ตอบว่า รู้ทั้งรู้ แต่ทำอะไรไม่ได้สักที หรือจะเป็นเพราะ ผู้บริหารระดับสูงคนนี้อาศัยล็อบบี้เก่งก็ไม่อาจทราบได้ เขาเป็นที่ ป.ป.ช.ต้องไต่สวนชี้มูลความผิดทำให้จนแล้วจนรอด ป.ป.ช.ก็ตั้งไต่สวนได้แค่ “13 คน” ไม่ถึง“คนที่ 14”สักทีเชื่อหรือไม่ว่า สำนักงาน ป.ป.ช.พยายามเสนอตั้งเรื่องให้ไต่สวนอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัท ปตท. รายนี้ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ถึง 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2565แต่ละครั้งก็โดนตีเรื่องตกไปด้วยเหตุผลว่า หลักฐานไม่เพียงพอให้ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม เพิ่งมาสำเร็จเอาครั้งที่ 5 ในการประชุมเมื่อตอนต้นเดือนเมษายน 2566 ที่ผ่านมานี้เองอาศัยว่า คณะกรรมการบางคนพ้นจากวาระ กำลังภายในที่ช่วยเหลือเกื้อกูลอดีตผู้บริหาร ปตท.รายนี้อ่อนกำลังลง เขาจึงชงเรื่องขึ้นมาใหม่แต่ก็ปรากฏว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติด้วยจำนวนเสียง 3 ต่อ 3 เสียง จวนอยู่เจียนไปว่าจะตกไปอีก แต่สุดท้ายเป็น พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องลงคะแนนชี้ขาดให้ตั้งไต่สวนได้นั่นหมายความว่า หลังจากนี้ กรรมการไต่สวนคดีนี้จะสามารถเข้าไปตรวจสอบ อดีตผู้บริหารระดับสูง บริษัท ปตท. รายนี้ได้เป็นทางการที่ผ่านมา นายประเสริฐ วิ่งล็อบบี้ไม่ให้ ป.ป.ช.ตั้งเรื่อง โดยที่ ข้อต่อสู้ของประเสริฐก็คือ ปฎิเสธว่า ไม่ได้รู้จักหรือสนิทสนมกับนายธนกร และ กลุ่มผู้ถูกกล่าวหา แต่ภาพถ่ายทีเป็นหลักฐานว่า คนทั้งสองบินไปอินโดฯ ด้วยกัน อยู่ด้วยกันที่เราเอามาโชว์นี้หมายความว่าอย่างไร?อย่างที่บอกไว้แล้ว วิญญูชนทั่วไปสามารถพิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองว่า จริงอย่างที่ ประเสริฐ และ ธนกร บอกกับ ป.ป.ช.ว่าไม่รู้จักกันจริงหรือ?นี่ยังไม่นับรวมกับ เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีเหตุจู่ ๆ อาคารที่เก็บเอกสารสำคัญเกิดเพลิงไหม้เป็นปริศนาหาสาเหตุไม่ได้ เรื่องมันน่าสงสัยเหลือเกิน ว่า เกี่ยวข้องกับคดีปาล์มอินโดฯหรือไม่?เหตุการณ์มันช่างประจวบเหมาะกันอย่างน่าเหลือเชื่อ !!!ที่ทำให้ธนาคารกรุงไทย ได้รับความเสียหายเป็น “หนี้สูญ” สูงถึง 10,500 ล้านบาทพบว่า กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาผลประโยชน์เป็นขบวนการเดียวกันกับคดีสวาปาม ปาล์มอินโดฯ 22,000 ล้านของ ปตท.อย่างไม่น่าเชื่อพฤติกรรมการฉ้อฉลแทบจะก๊อปปี้กันมา กล่าวคือ มีคนภายนอกสมคบคิดกับคนภายใน จากนั้นก็ปั้นแต่งโครงการ-เอกสารสวยหรูดูแพง ผลักดันเข้าแบงก์เพื่อขอสินเชื่อ โดยที่พื้นฐานของการทำธุรกิจไม่มีอยู่จริงที่ไปที่มาของคดีนี้“เอิร์ธ” นั้นเริ่มเข้ามายื่นขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทยในสมัย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช่วงปี 2547-2551แต่ถูกปฎิเสธแบบไม่มีเยื่อใยเหตุผลการปฎิเสธ ต้องไม่ลืมว่า นายอภิศักดิ์ นั้นเป็นนายแบงก์มืออาชีพมีประสบการณ์สูง เคยอยู่ธนาคารนครหลวงไทย ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะก็คงพิจารณาดูตามหลักแล้วว่า“เอิร์ธ”จะกู้เงินก้อนโตโดยที่ความเป็นไปได้ในทางธุรกิจมีข้อกังขาจึงไม่ปล่อยผ่าน“เอิร์ธ”กลับมากู้เงินแบงก์กรุงไทยใหม่ ในสมัยที่ นายวรภัค ธันยาวงษ์ มาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ช่วงระหว่างปี 2555-2559 หรือก็คือคนก่อนหน้าที่จะเป็น นายผยง ศรีวณิช ในปัจจุบัน ซึ่งก็ปรากฎว่า คราวนี้ผ่านฉลุยน่าแปลกใจว่า สมัยนั้นเดิมที“เอิร์ธ” เป็นแค่บริษัทขนาดเล็ก หรือ เอสเอ็มอี ทำไปทำมากลายเป็นบริษัทเทรดดิ้งขนาดใหญ่โต คิดอ่านทำแผนอลังการงานสร้างในธุรกิจถ่านหิน ทั้งการซื้อถ่านหินล่วงหน้า หรือ การซื้อสิทธิในการทำเหมืองอินโดนีเซียเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และ แบงก์กรุงไทยก็ให้กู้ หรือ ภาษาแบงก์เขาเรียก “เริ่มไขก๊อก” ตั้งแต่ปี 2558 ประเดิมปล่อยน้ำไหลไปตามท่อนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเอิร์ธที่เข้ามาเบิกเงินกู้ที่กรุงไทย และ ความซวยของแบงก์กรุงไทยมาถึงทุกวันนี้เพราะ อะไรทำไมถึงกล่าวเช่นนี้?ก็เพราะต่อมา แบงก์มาทราบว่า โดนหลอกให้ปล่อยกู้ มีทั้งที่ไปตรวจเจอว่า หลักฐานเอกสารโครงการที่ยื่นให้แบงก์ที่เอิร์ธอ้างว่าขอกู้เงินจำนวนมหาศาลไปลงทุนเหมือง และ ซื้อถ่านหินนั้น ไม่ตรงปก!!!ไม่ตรงปกเพราะ เหมืองที่อินโดฯ ไม่มีอยู่จริง ตอนส่งเอกสารขอกู้ก็ไปถ่ายเหมืองที่ไหนมาไม่รู้ ทำให้ดูดีไว้ก่อน แต่พอผู้บริหารแบงก์กรุงไทยซึ่งตอนหลังเริ่มรู้ว่าโดนเอิร์ธหลอกแน่บินไปพิสูจน์ที่อินโดฯ ที่นั่นที่ที่เอิร์ธ ระบุว่าเป็นแปลงที่ดินที่เตรียมเปิดทำเหมืองในอินโดฯ ปรากฎว่า อยู่ไกลทุรกันดานมาก และ เป็นดินแดนโซนอันตราย การจะเข้าไปถึงต้องมีทหารถืออาวุธครบมือคุ้มครองเข้าไปด้วย พอไปถึงที่แปลงที่ว่า บรรดาคณะที่บุกไปพิสูจน์ก็ตะลึงงันกัน เพราะมองไปไหนมีแต่ป่า และ บ่อน้ำเล็กๆนักธรณีวิทยาชาวอินโดฯที่คณะพาไปดูด้วยถึงกับบอกว่า มันจะเป็นเหมืองถ่านหินไปได้อย่างไร อย่างมากเป็นได้ก็แค่ บ่อน้ำ ที่เห็นเท่านั้นเรื่องหลอกที่ดินเหมืองไม่ตรงปก เชื่อหรือไม่ว่า อะไรจะบังเอิญขนาดนั้นว่า สืบไปสืบมา ปรากฏว่าโดย นางแนนซี่ คนนี้ก็คือคนที่จัดหาที่ดินปลูกปาล์มให้กับ ปตท. ซึ่งไม่ต้องสงสัย พวกคนไทยที่ร่วมเป็นนายหน้าก็กลุ่มเดียวกัน ที่มี นายธนกร นันที เป็นหัวขบวนนั่นเองประเด็น :เรียกว่า กลุ่มคนพวกนี้หลอก ปตท. เอาที่ดินป่าสงวนบ้าง เป็นที่ดินที่ไม่สามารถปลูกปาล์มได้มาหลอกขายราคาแพง กินค่านายหน้าหลายสิบล้านดอลลาร์ กรณีธนาคารกรุงไทยก็โดนแบบเดียวกัน ทำนองตัดแปะกันเลยทั้งนี้ทั้งนั้น ในความเป็นจริงช่วงก่อนปล่อยกู้แบงก์กรุงไทย ก็เคยได้รับข้อมูลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ จากที่ปรึกษาซึ่งเขาก็แทงมาเลยว่า เป็น Monkey Business หรือ เป็นธุรกิจที่ไม่มีความคุ้มค่า ไม่ควรลงทุน แต่ทำไมเอิร์ธจึงกู้ผ่านเดี๋ยวมาว่ากันวิทยายุทธท่าพิศดารของเอิร์ธที่ทำกับแบงก์กรุงไทยยังมีอีกหลายเรื่อง โดยที่ ฝีมาแตกเอาตอนช่วงท้าย ๆ ปี 2558-2559 ที่ นายวรภัค นั่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ นั่นเองปกติแล้วการทำธุรกิจของเอิร์ธ คือ เทรดดิ้ง ซื้อมา - ทำการสต็อก และ ขายออก แต่แล้วแบงก์ก็จับพิรุธได้ว่า สต็อกที่เก็บถ่านหินทะแม่งๆ หรือ สต็อกบวม แล้วทำไมยังมาขอเบิกเงินสินเชื่อเพื่อขอซื้อถ่านหินล่วงหน้าอยู่อีก มันผิดปกติ แบงก์จึงขอตรวจสอบ บริษัทก็บ่ายเบี่ยง ไม่ยอมให้ตรวจตอนหลังก็ถึงบางอ้อ ว่า สต็อกถ่านหินที่เก็บไว้ปริมาณมากบวม ๆ นั้นเป็นสต็อกทิพย์ โดยการปลอมแปลงใบตราส่งสินค้าทางเรือ (Bill of lading-B/L) หรือ ใบขนถ่านหิน นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียปลอมมาเบิกเงินกู้ไปเรื่อย ๆ รวม ๆ แล้วกว่า 84 ฉบับพอเรื่องแดง และ ถูกตัดวงเงิน ก็โวยวายใช้วิชามารกดดันแบงก์ ถ้าจำได้ช่วงนั้นจะมีข่าว คนกลุ่มนี้เกณฑ์คนปลุกระดมคนมากดดันที่แบงก์กรุงไทยอยู่บ่อย ๆต่อมา “เอิร์ธ” อาการหนัก ธนาคารตั้งข้อสังเกตเห็น งบการเงินที่ผิดปกติ ตามด้วยเริ่มผิดนัดชำระหนี้ตั๋วบี/อีในปี 2560 ซึ่งถือว่า ผิดเงื่อนไขของสัญญา บรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลายจึงไม่ให้เบิกเงินกู้ได้อีก ตอนนั้นเอิร์ธก็ถึงแก่กาลอวสานสุดท้ายเรื่องระหว่าง เจ้าหนี้กรุงไทย กับ ลูกหนี้เอิร์ธฯ ก็จบลงด้วยที่เหลือทิ้งไว้ให้แบงก์ไว้ดูต่างหน้า ส่วน เอิร์ธ ธุรกิจไม่เหลือซาก และ คดีความที่ตามมาเป็นพรวน อย่างที่รับทราบกันในกรณีนี้แบงก์กรุงไทยได้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเอิร์ธ ยื่นให้ DSI, กองปราบ และ ป.ป.ช.แต่อย่างที่รู้กัน เรื่องนี้เป็นกรณีฉาวโฉ่มหากาพย์ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้ แต่ความคืบหน้าคดีเพื่อเอาผิดคนที่เกี่ยวข้องช้ากว่าเต่าคลาน คนใน DSI น่าจะรู้ดีว่าใครดึงเรื่องเอาไว้ คงต้องฝากให้ รมว.ยุติธรรมคนใหม่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตอธิบดี DSI กรุณาอย่าลืมเรื่องนี้ ทำความจริงให้ปรากฏ ออกมาปกป้องผลประโยชน์ของชาติบ้านเมือง อย่าเข้าในข่ายที่วิ่งเต้นได้ เอาเงินเอาทองยัดได้ อยากให้กระทุ้งไปที่ DSI ว่าทำไมคดีเอิร์ธที่ร้องเรียนมาที่ DSI ตั้งนานยังไม่ไปไหนเลยย้อนกลับมาที่ข้อสงสัยว่า ทำไมแบงก์กรุงไทย้จึงปล่อยกู้ให้เอิร์ธ? ทั้ง ๆ ที่เคยถูกปฎิเสธไปในสมัย นายอภิศักดิ์ เป็นกรรมการผู้จัดการแบงก์กรุงไทย? เรื่องนี้ต้องดูที่สายสัมพันธ์กันว่าใครเป็นใครโยงใยกันอย่างไรด้วยเริ่มจากกรรมการผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงไทย ในขณะนั้น ช่วงที่อนุมัติเงินกู้ให้เอิร์ธ เขาเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ร่วมห้องเรียนเทพศิรินทร์กับ นายธนกร นันที หัวขบวนที่เป็นนายหน้าใน “โครงการปาล์มอินโดฯ ของ ปตท.” ส่วนจะรู้เห็นเป็นใจกันกับนายธนกรกรณีเอิร์ธฯ แค่ไหนนั่นเป็นคำถามถามต่อว่านายวรพัค เข้ามากุมบังเหียนกรุงไทยได้อย่างไร? ปี 2555 นายวรพัคนั้นเข้ามาในช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ว่ากันว่าซึ่งคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร สนิทกับเจ้าของร้าน ด้วยเหตุนี้จะฝากฝังกันมาหรือไม่? ก็แล้วแต่จะคิดกันถ้าดูจากโปรไฟล์การทำงานของวรภัค ก็ต้องบอกว่า อยู่ในวงการวานิชธนกิจ เคยอยู่ที่ JP Morgan Chase แล้วไปทำงานที่ ไทยพาณิชย์ และ ฟินันซ่า เป็นลำดับ ก่อนที่จะมาอยู่กรุงไทยตอนทำงานอยู่ที่ฟินันซ่าของวรภัคนั้นน่าสนใจ ว่ากันว่า ที่นี่เขาได้ทำงานกับคนกลุ่มของ นายธนกร และ อดีตผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. (ประเสริฐ บุญสัมพันธ์) ด้วยเพราะฉะนั้น ด้วยคอนเนกชั่นคนคุ้ยเคยกันระหว่าง วรภัค กับ ธนกร และ ประเสริฐ ทั้งหมดได้มาประสานสัมพันธ์กันอีกครั้งที่กรุงไทย !นายวรภัค นั่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขณะที่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อดีตผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย ระหว่างปี 2554-2558 นายธนกรเป็นนายหน้าให้เอิร์ธเรื่องเหมืองอินโดฯขณะที่ระดับปฎิบัติการเพื่อดันให้แบงก์ปล่อยสินเชื่อได้เนียน ๆ ให้กับเอิร์ธ ว่ากันว่า ยังมีกลุ่มคนที่เคยเป็นคนเก่าของ ปตท.ที่ย้ายเข้ามาทำงานที่กรุงไทย และ คนเก่าของแบงก์กรุงไทย ที่ไปทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงิน และ ปฎิบัติหน้าที่เหมือนเป็น CFO ให้กับเอิร์ธฯ รับผิดชอบโปรเจกต์ในการขอสินเชื่อกับกรุงไทยเรียกว่า งานนี้ คนนอกคุ้นเคยภายในกรุงไทย ขณะที่คนในก็แปลงร่างจาก เกลือเป็นหนอนเมื่อข้างบนไฟเขียว กลุ่มคนเหล่านี้ก็สร้างสตอรี่ต่างๆ ปั่นเอกสารหลักฐาน ตามสั่ง ส่งผ่านเข้าคณะบอร์ดกลั่นกรอง สอดรับกันเป็นทอด ๆ ด้วยการวางแผนคิดไตร่ตรองกันเป็นขบวนการ การขอกู้เงินกรุงไทยให้กับเอิร์ธทั้งที่ควรสงสัยในตัวธุรกิจว่าจะคุ้มค่าหรือไม่จึงไม่เป็นไปตามหลักการที่ควรจะเป็นผลที่เกิดขึ้น ธนาคารเสียหายนับหมื่นล้าน ส่วนใครที่ได้ผลประโยชน์ มาถึงตรงนี้เดากันไม่ยากข้อเท็จจริงต่าง ๆ กรณีเอิร์ธกับกรุงไทยก็ดี ปาล์มอินโดฯ กับ ปตท. ก็ดี นี้ทั้งหลายทั้งมวลอยู่กับ ป.ป.ช. หมดแล้ว ขึ้นอยู่กับว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เห็นว่าจะมีหลายคนเข้ามาใหม่จะรับตำแหน่งต่อจากคนเก่ามาพ้นวาระ และ หนึ่งในนั้นเป็นคนที่รู้ข้อมูลปาล์มอินโดฯ ดีที่สุด เป็นคนที่อดีตผู้บริหาร ปตท.กลัวที่สุดด้วยจะเข้ามาฟาดฟันขบวนการนี้แค่ไหน เป็นเรื่องที่น่าสนใจติดตามยิ่งนอกจากคดีที่เกิดขึ้นแล้ว งาบผลประโยชน์กันไปเรียบร้อยแล้ว ความที่ไม่รู้จักพอ หรือ ย่ามใจว่า ไม่มีใครจะเปิดโปง ขุดคุ้ย ได้ เพราะ ทราบมาว่า ขุมข่ายของขบวนการนี้ มีทั้งนักกฎหมาย นักร้องเรียน เลี้ยงดูสื่อมวลชนบางกลุ่มที่ทำตัวเป็นสุนัขรับใช้คอยบิดเบือนข่าว เขียนเชียร์ เรียกว่า ครบวงจรจริงๆกลุ่มคนขบวนการนี้ก็เลยขยันปั้นโปรเจ็กต์ส่งให้ ปตท.ไม่หยุดไม่หย่อน ดังที่เคยเปิดประเด็นไว้ว่า เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา นี้ก็เคยชงเรื่องให้ บอร์ด ปตท. พิจารณาเข้าถือหุ้นที่ตอนนั้นถ้า บอร์ด ปตท. อนุมัติละก้อดูไม่จืด ถึงขั้นเน่าไปด้วยกันแน่ๆที่แน่ ๆ แววเน่าก็มีมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่า สตาร์ค ถูกปั่นขึ้นมาโน้มน้าวบอร์ดว่า ธุรกิจของ ปตท.ที่จะขยายไปข้างหน้าจำเป็นที่ต้องพึ่งพาสายไฟและสายเคเบิ้ล ถ้าถือหุ้นในสตาร์คได้จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า คุ้มราคาการนำเสนอโปรเจ็กต์ก็ก็อบบี้มาในรูปแบบของปาล์มอินโดฯและเอิร์ธ ไม่มีผิด โดยถือดีมีแต้มต่อตรง “สั่งได้” มีท่าพิสดาร ไม่ต้องผ่านบอร์ดกลั่นกรอง ทะลุเข้าบอร์ดพรวดๆ ได้เลย แต่เดชะบุญของ ปตท.มีกรรมการที่ไม่เห็นด้วย และ รู้ข้อมูลภายในสตาร์คดีว่า เป็นธุรกิจที่ไม่ได้ดีเหมือนภาพที่สร้าง และ คนกลุ่มนี้พยายามจะสร้างจึงเบรกไว้มีข้อมูลว่า ตอนนั้นก่อนจะชงเรื่องสตาร์คให้บอร์ดพิจารณาอนุมัติให้ ปตท. ถือหุ้น หุ้นสตาร์คในตลาดหุ้นกราฟพุ่งปรี๊ด ไม่ต้องบอกก็รู้ว่า คนกลุ่มนี้รู้อินไซด์ และมั่นใจว่า บอร์ด ปตท.ต้องอนุมัติแน่ ๆ เหมือนหลาย ๆโครงการที่เสนอ ทำอินไซเดอร์เทรดดิ้ง ปล่อยข่าวออกไป เมื่อบอร์ดอนุมัติจะได้เทขายทำกำไรงาม ๆ ปรากฏว่า พอบอร์ดเบรกโครงการ หุ้นสตาร์คก็ร่วงลงไม่เป็นท่า และ ที่สุด สตาร์คก็ฝีแตก กลายเป็นหุ้นเน่าที่อื้อฉาวที่สุดที่เรารับรู้ข่าวกันไปแล้วนี่เป็นเบื้องหลังคดีอื้อฉาวของ ปตท.และ กรุงไทย โดยแลคือ กลุ่มผู้เล่นเดียวกัน แพทเทิร์นเดียวกัน ที่เรานำมาเสนอ ซึ่งก็ต้องบอกว่า บอร์ด ปตท. และ กรุงไทย ต้องใช้โอกาสนี้ตัดวงจรอุบาทว์เครือข่ายพวกนี้ออกไปจากองค์กรให้ได้ แสดงถึงความมีธรรมาภิบาล ให้ได้อย่างที่พยายามโฆษณาชวนเชื่อกับสังคมไทยนายสนธิกล่าว