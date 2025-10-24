“เอกนัฏ” กังวล สมอ.ปล่อยผี ติดตามหากมีการปล่อยอายัดของกลางตกมาตรฐาน มูลค่ามหาศาล

วันนี้(24 ต.ค.)นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แสดงความกังวลกรณีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ปลดอายัดเหล็กเส้น ของบริษัทผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ โดยได้โพสต์เฟสบุ๊ค
ปริศนาเหล็ก SKY…
ปรากฏข่าวว่า สมอ. ถอนอายัดเหล็กของกลางที่โรงงาน SKY มูลค่าเกือบ 50 ล้าน เมื่อวันที่ 15 ก.ย.
เงื่อนเวลาเหมาะเจาะมาก ผมและทีมงานอำลากระทรวงวันศุกร์ที่ 12 ก.ย. 68 เพียงไม่กี่วัน สมอ.มีบันทึกลงวันจันทร์ที่ 15 ก.ย. 68 ถอนอายัดเหล็ก SKY ที่ถูกอายัดไว้ตั้งแต่ ธ.ค. 67
เหล็กที่ถอนอายัดทั้งหมด 41,635 เส้น เป็นเหล็ก “ใหม่” ล็อตเดียวกับที่ สมอ. เคยชักตัวอย่างออกจากโรงงานไปตรวจสอบ แล้วรายงานว่าตกมาตรฐานไปแล้ว 2 รอบ ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ทำไมวันนี้ถึงปลดอายัดได้
ปัจจุบันพอผมออกจากตำแหน่ง ก็ถูกทางบริษัทร้อง ปปช. ฟ้องศาลปกครอง เรียกค่าเสียหายราวๆ 3,000 ล้าน และไปฟ้องหมิ่นประมาทผมอีกต่างหาก
แม้ผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วแต่ยังติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ขอชวนสังคมร่วมเป็นหูเป็นตา ว่าสุดท้ายแล้ว โรงงานนี้จะกลับมาเปิดเพื่อผลิตอีกครั้งหรือไม่
และอดเป็นห่วงไม่ได้ว่า มีการปลดอายัดของกลางที่สอบตกมาตรฐานในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น เหล็ก สายไฟ ล้อยาง มูลค่ามหาศาล อีกหรือไม่
คงจะต้องติดตามตรวจสอบหาข้อมูลกันจนสุดซอยครับ