“ทีมสุดซอย” บุกโกดัง HS ผู้นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าย่านบางขุนเทียน ตรวจยึด หลอดไฟ-เตารีด – พัดลมไม่มี มอก.

ทีมสุดซอยบุกโกดังเอชเอส ผู้นำเข้าหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าย่านบางขุนเทียน พบว่ามีการลักลอบนำเข้าไม่มีมอก.จึงได้อายัดไว้ รวมทั้งสิ้น 42,263 ชิ้น มูลค่า 4,724,562 บาท
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าชุดตรวจการณ์สุดซอย หรือ ทีมสุดซอย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ได้รับใบอนุญาต มอก. บริษัท เอช เอส 138 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 146,148 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นางสาวฐิติภัสร์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท เอช เอส 138 จำกัด ซึ่งมีนาย เฉิน เซี่ยว หั๋ง เป็นกรรมการ ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ลำโพง ชุดสายพ่วง ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าขายสินค้าบางชนิดไม่มี มอก. และเมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2566 และ 2567 สมอ. เคยมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการขายปลั๊กพ่วง หลอดไฟ ที่ไม่มี มอก.ของบริษัทนี้ และอยู่ระหว่างอัยการรวบรวมข้อมูลในการส่งฟ้องศาล
จากการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พบว่า นอกจากที่ตั้งบริษัทฯ ทำเป็นสำนักงานและคลังสินค้าแล้ว บริษัทฯมีการขยายโกดังไปยังอาคารด้านข้างและอำพรางการตรวจสอบให้เหมือนเป็นอาคารร้าง โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทั้ง 2 สถานที่ พบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการ ทั้งที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ตัวผลิตภัณฑ์แต่เครื่องหมาย QR Code ไม่สามารถตรวจสอบใบอนุญาตได้ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการลักลอบนำเข้ามาไม่มี มอก.อีกหลายรายการ ได้แก่ หลอดไฟ พัดลม เตารีด ลำโพงบลูทูธ และหลอดไฟ led รวมทั้งสิ้น 42,263 ชิ้น มูลค่า 4,724,562 บาท เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอายัดสินค้าทั้งหมด และดำเนินคดีในข้อหานำเข้าสินค้าไม่มีมาตรฐาน มอก. และจำหน่วยสินค้าไม่มีมาตรฐาน มอก.