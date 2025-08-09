"เอกนัฏ" ส่งทีมสุดซอยบุกโกดัง HS ผู้นำเข้าหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ขายสินค้าไม่มี มอก.

"เอกนัฏ" ส่งทีมสุดซอย บุกโกดัง HS ผู้นำเข้าหลอดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ ย่านบางขุนเทียน ส่งขายคลองถมราคาถูก เตารีด – พัดลมไม่มี มอก.
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ หัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และหัวหน้าชุดตรวจการณ์สุดซอย หรือ ทีมสุดซอย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ได้รับใบอนุญาต มอก. บริษัท เอช เอส 138 จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 146,148 ซอยเทียนทะเล 19 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
น.ส.ฐิติภัสร์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบว่า บริษัท เอช เอส 138 จำกัด ซึ่งมีนาย เฉิน เซี่ยว หั๋ง เป็นกรรมการ ประกอบกิจการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ลำโพง ชุดสายพ่วง ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าขายสินค้าบางชนิดไม่มี มอก. และเมื่อตรวจสอบข้อมูลพบว่า เมื่อปี พ.ศ. 2566 และ 2567 บริษัทแห่งนี้เจ้าหน้าที่ สมอ. เคยมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับการขายปลั๊กพ่วง หลอดไฟ ที่ไม่มี มอก. และอยู่ระหว่างอัยการรวบรวมข้อมูลในการส่งฟ้องศาล
จากการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พบว่า นอกจากที่ตั้งบริษัทฯ ทำเป็นสำนักงานและคลังสินค้าแล้ว บริษัทฯมีการขยายโกดังไปยังอาคารด้านข้างและอำพรางการตรวจสอบให้เหมือนเป็นอาคารร้าง โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทั้ง 2 สถานที่ พบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายรายการ ทั้งที่มีการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ตัวผลิตภัณฑ์แต่เครื่องหมาย QR Code ไม่สามารถตรวจสอบใบอนุญาตได้ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการลักลอบนำเข้ามาไม่มี มอก.อีกหลายรายการ ได้แก่ หลอดไฟ พัดลม เตารีด ลำโพงบลูทูธ และหลอดไฟ led รวมทั้งสิ้น 42,263 ชิ้น มูลค่า 4,724,562 บาท เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดอายัดสินค้าทั้งหมด และดำเนินคดีในข้อหานำเข้าสินค้าไม่มีมาตรฐาน มอก. และจำหน่วยสินค้าไม่มีมาตรฐาน มอก.
“การลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทหลอดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วนำมาจัดจำหน่ายในราคาถูก ถือเป็นการเอาเปรียบประชาชนผู้บริโภค เพราะหากประชาชนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีมาตรฐาน อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นบริเวณกว้างได้ และยังถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการ SME ไทยที่ประกอบกิจการดีมีมาตรฐาน นโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมจึงต้องทำงานเชิงรุก เร่งตรวจสอบและเอาผิดผู้ประกอบการประเภทนี้ เพื่อเป็นการช่วยปกป้องผู้บริโภคไม่ให้โดนเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่จงใจไม่ปฏิบัติตามกติกา” นางสาวฐิติภัสร์กล่าว