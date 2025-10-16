อย่าปล่อยให้เครื่องใช้ไฟฟ้าพรากคนที่คุณรัก! ... MEA เตือน ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องมี “เครื่องหมาย มอก.” เพื่อความปลอดภัย

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ขอเตือนประชาชนใส่ใจความปลอดภัยในการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แสดงอย่างชัดเจนบนผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งตัวผลิตภัณฑ์มีความเรียบร้อย สมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดชำรุด เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ไฟดูด หรือเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ภายในบ้าน
โดยเครื่องหมาย มอก.เป็นการรับรองจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองต้องแสดง QR Code คู่กับเครื่องหมาย มอก. เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย
ตัวอย่างมาตรฐาน มอก.ของเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก ได้แก่ พัดลมไฟฟ้า มอก.934-2533, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า มอก.1039-2547, เตารีดไฟฟ้า มอก.366-2547, ตู้เย็น มอก.2186-2547 หรือ มอก.2214-2548, เครื่องซักผ้า มอก.1463-2556
MEA แนะนำให้ประชาชนเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมาย มอก. และติดตั้งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ และใช้งานตามคู่มืออย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน หากไม่แน่ใจว่าสินค้าได้มาตรฐานหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้ที่ : http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/p3_tis/p3tis.php?data=B