สมอ. คืนเหล็กเส้น "ซิน เคอ หยวน" หลังผลตรวจชี้ "ได้มาตรฐาน" ยันทำตามกฎ แม้เคยถูกกล่าวหาต้นเหตุ "ตึก สตง. ถล่ม"

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สั่งถอนอายัดและเตรียมส่งคืนเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด จำนวนกว่า 66,000 เส้น ให้แก่ผู้ประกอบการ หลังผลการตรวจสอบจาก 2 หน่วยงานยืนยันว่า "เป็นไปตามมาตรฐาน" แม้เหล็กล็อตนี้จะเคยถูกสงสัยว่าเป็นต้นเหตุสำคัญในเหตุการณ์ "ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม" จากแผ่นดินไหวเมื่อปลายเดือน มี.ค. 68 ด้านเลขาฯ สมอ. ย้ำ เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายหลังผลทดสอบผ่านเกณฑ์
ความคืบหน้ากรณีเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ที่ถูกอายัดไว้เพื่อตรวจสอบภายหลังเหตุการณ์ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างพังถล่มลงมาเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด วันนี้ (24 ต.ค.) มีรายงานว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้มีคำสั่งถอนอายัดและเตรียมส่งคืนเหล็กล็อตดังกล่าวให้กับบริษัทแล้ว เหตุการณ์ตึก สตง. ถล่มจากแผ่นดินไหวในกรุงเทพมหานคร ได้นำไปสู่การสอบสวนโดย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้น ซึ่งได้ระบุว่าเหล็กเส้นที่ใช้ในโครงการนี้ไม่ได้มาตรฐาน จนนำมาสู่การอายัดเหล็กเส้นของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด โดย สมอ. เมื่อวันที่ 2 เมษายน และ 15 กันยายน 2568 ตามลำดับ เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพ
มีรายงานเพิ่มเติมว่า ตามหนังสือบันทึกการถอนอายัดและการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ กต16-13/68 และ กต16-15/68 ระบุรายละเอียดสำคัญว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ ถอนอายัดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย" ของ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด จำนวน 116 รายการ (รวม 41,635 เส้น) และ 62 รายการ (รวม 24,685 เส้น) รวมทั้งสิ้นกว่า 66,000 เส้น คืนให้กับบริษัท
การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังปรากฏ ผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตัวอย่างค่าเป็นไปตามมาตรฐาน โดยหน่วยงานที่ทำการตรวจสอบคือ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เอง
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้ยอมรับว่ามีการถอนอายัดและคืนเหล็กของกลางให้บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด จริง ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐ โดยชี้แจงว่า "เวลาที่ สมอ. อายัดของกลาง ซึ่งกรณีดังกล่าวคือเหล็กที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตึก สตง. ถล่ม...หลังจากนั้นก็นำเหล็กไปทดสอบ หากได้มาตรฐานก็คืนของกลางไปตามกฎระเบียบ หากไม่ได้มาตรฐานก็ดำเนินคดีต่อไป"
อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ สมอ. ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับเหล็กบางส่วนที่พบว่าไม่ได้มาตรฐาน สมอ. ก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเคยรายงานว่า นอกเหนือจากประเด็นคุณภาพเหล็กแล้ว ยังมีการตรวจสอบโรงงานผลิตของบริษัท ซิน เคอ หยวน จำกัด หลังถูกเพิกถอน BOI และมีการดำเนินคดีในเรื่องอื่นที่สำคัญ เช่น การครอบครองฝุ่นเกือบ 60,000 ตัน โดยไม่มีการแจ้ง และการขนย้ายที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ซึ่งมีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดตั้งข้อหาทั้ง ซิน เคอ หยวน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวม 1,016 ข้อหา เพื่อส่งให้ DSI ดำเนินคดี