"โรม" อภิปรายเปิดร่างมติปราบสแกมเมอร์ กลางเวที IPU เขมรโผล่ขอโควตาร่วมวง ทั้งที่หายหน้าตอนโหวตเสนอวาระ

“รังสิมันต์“ อภิปรายเปิดร่างข้อมติ ”ปราบสแกมเมอร์ - อาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ“ กลางวงประชุมใหญ่รัฐสภาโลก หลังได้รับเสียงโหวตท่วมท้น บรรจุเป็น ”วาระเร่งด่วน IPU” ชงตั้ง 11 กรรมาธิการปรับแก้เนื้อหา ก่อนเสนอรับรอง นำไปสู่การบังคับใช้ทั่วโลก เผยกัมพูชาส่งผู้แทนร่วมวง-ขอโควตา ทั้งๆ ที่หายหน้า ไม่ยอมร่วมโหวตสนับสนุน
วันนี้( 22 ตุลาคม 2568) ตามเวลาท้องถิ่นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา หรือ CiCG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะสมาชิกรัฐสภาไทย ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงเปิดร่างข้อมติว่าด้วย การดำเนินการของรัฐสภาเพื่อต่อต้านอาชญากรรมองค์กรข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยคุกคามแบบผสมผสานต่อประชาธิปไตยและความมั่นคงของมนุษย์” ต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหภาพรัฐสภา หรือ IPU สมัยที่ 151 หลังจากร่างข้อมตินี้ที่เสนอโดยประเทศไทยกับชาติพันธมิตร ชนะโหวตด้วยเสียงท่วมท้น ได้รับการบรรจุเป็น “ระเบียบวาระเร่งด่วน“ หรือ Emergency item ของ IPU หนนี้
นายรังสิมันต์กล่าวว่า อาชญากรรมเหล่านี้กลายเป็น ”อาชญากรรมไฮบริด” และไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนทุกคนอีกต่อไป ผลของมันนอกจากจะทำให้ผู้คนต้องสูญเสียทรัพย์สิน บางคนสูญเสียอิสรภาพ ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรูปแบบต่างๆ จนกลายเป็นปัญหามนุษยธรรมแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยด้วย
การประกอบอาชญากรรมเหล่านี้กลายเป็นเศรษฐศาสตร์ยอดนิยม สร้างรายได้มหาศาลให้กับองค์กรอาชญากรรม กระทบต่อจีดีพีของประเทศ ความร้ายแรงของปัญหาจึงไม่ใช่แค่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับโลก พวกเราเป็นผู้พิทักษ์สถาบันประชาธิปไตย ผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน และเป็นสะพานเชื่อมระหว่างกฎหมายกับความยุติธรรม
“เพื่อนร่วมงานของพวกเรา (หมายถึงชาติพันธมิตรที่ร่วมสนับสนุนร่างข้อมตินี้) ก็ได้ยอมรับถึงความเร่งด่วนของวิกฤตแบบผสมผสาน รวมถึงการก่ออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีไซเบอร์ ขบวนการนี้ยังเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาข้ามชาติและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งทั้งหมดนี้ร่วมกันบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชน และสั่นคลอนอธิปไตยของชาติ โดยเฉพาะเมื่ออาชญากรรมเหล่านี้ถูกวางแผนหรือได้รับการสนับสนุนโดยรัฐ หรือผู้ที่ไม่ใช่รัฐ ทั้งๆ ที่ละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศทุกข้อ“
นายรังสิมันต์กล่าวว่า จะทำหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่น และพร้อมจะทำงานในทุกการประชุมของพวกเรา เพื่อให้แน่ใจว่าการมีส่วนร่วมได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ทั้งหมดนี้ก็เพื่ออนาคต เพื่อความปลอดภัยของผู้คนและโลกของเรา
สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ จะมีการตั้งกรรมาธิการ จำนวน 11 คน เป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มภูมิภาคของ IPU ซึ่งมี 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเสนอชื่อกรรมาธิการได้ไม่เกิน 2 ชื่อ (เสนอ 1 ชื่อก็ได้) โดยในส่วนของผู้แทนรัฐสภาไทย จะเสนอชื่อ สส.รังสิมันต์ เป็นหนึ่งในกรรมาธิการแน่นอน และ ผู้แทนรัฐสภากัมพูชาได้เสนอตัวเป็นกรรมาธิการปรับแก้ร่างข้อมติฉบับนี้ด้วย โดยเสนอตัวตั้งแต่ในการประชุมรอบประสานงานของกลุ่มอาเซียนบวก 3 โดยมีจีนให้การสนับสนุน และผู้แทนรัฐสภาจีนก็จะเสนอบุคคลเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการด้วยเช่นกัน