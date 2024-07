ทส. ร่วมเปิดงาน Thai Water Expo 2024 and Water Forum ชูนวัตกรรมแก้ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ

วานนี้ (4 กรกฎาคม 2567)รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai Water Expo 2024 and Water Forum พร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Policy on Water, Environment Management via Green & Smart Technology ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน สามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สอดคล้องกับแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 พร้อมเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ทุกคนตลอดจนเยาวชนในรุ่นถัดไปมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯงาน Thai Water Expo 2024 เป็นการจัดแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2567 ภายใต้หัวข้อ “Empowering Water and Environmental Technology for a Climate-friendly Future in the Asia Pacific” ภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการและการประชุมระดับนานาชาติที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำและเทคโนโลยีน้ำเสีย อาทิ อุปกรณ์ตรวจสอบการจัดการน้ำและน้ำเสีย ระบบกักเก็บน้ำฝน การแยกอนุภาค เทคโนโลยีการกำจัด เป็นต้น