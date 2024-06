โฆษกรัฐบาลเชิญร่วมงาน “ซอฟต์พาวเวอร์ฟอรั่ม” ครั้งแรกในไทย 28-30 มิ.ย.นี้ ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นในศักยภาพของ Soft Power ไทย และเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนโอกาสที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ จัดการประชุมนานาชาติด้าน Soft Power อย่างเป็นทางการครั้งแรก ผ่านงาน “THACCA SPLASH : Soft Power Forum 2024” ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 นี้ เวลา 10.00-19.00 น. ณ ฮอลล์ 1-2 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) โดยประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเปิดเวทีสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ตลอดจนจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 11 สาขาของไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ภายในงาน THACCA SPLASH : Soft Power Forum 2024 ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ 48 ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลากหลายสาขา บนเวที “Vision Stage” โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานกล่าวปาฐกถาเปิดงานในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ภายใต้หัวข้อ ยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะร่วมเวทีสัมมนา แบ่งปันวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างแรงแรงบันดาลใจ สร้างโอกาสทางธุรกิจ ตลอด 3 วันโดยงานดังกล่าวจะนำเสนออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 11 สาขาของไทย ประกอบด้วยสาขา เทศกาล การท่องเที่ยว อาหาร การออกแบบ ศิลปะ ภาพยนตร์และละคร/ซีรีส์ ดนตรี หนังสือ เกม แฟชั่น และกีฬา ผ่าน 7 โซนนิทรรศการและกิจกรรม ได้แก่ 1) SPLASH Visionary Zone 4 เวทีสัมมนาแสดงศักยภาพและแลกเปลี่ยนทัศนคติ จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก 2) THACCA Pavilion - นิทรรศการบอกเล่าทุกความฝัน ทุกเป้าหมาย และนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศด้วย Soft Power 3) 11 Industries Pavilion - นิทรรศการจาก 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 4) International Pavilion - นิทรรศการนานาชาติ นำเสนอโอกาสและความสำเร็จของนโยบายด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์จากประเทศต่างๆ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และอิตาลี 5) SPLASH Masterclass - ห้องเรียน Reskill Upskill สำหรับทุกๆ คนที่มองหาโอกาสในชีวิต 6) กิจกรรม Hackathon - สนามประลองไอเดีย และ 7) SPLASH Activation Lounge - พื้นที่สำหรับการสร้างความร่วมมือ และการจับคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Matching)รวมทั้งยังมีไฮไลต์ของงานใน 4 สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย อาทิ- อุตสาหกรรมเฟสติวัล : จัดแสดงรถแห่เทียนพรรษาขนาดยาวกว่า 12 เมตร สูงถึง 4.5 เมตร จาก อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี รังสรรค์จากช่างไทยมากฝีมือกว่า 30 ชีวิต สะท้อนความประณีตและความยิ่งใหญ่ของฝีมือช่างไทย- อุตสาหกรรมศิลปะ : จัดแสดงผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดังตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผ่านมุมมอง “Discovery Thailand’s Hidden Talents” อาทิ อ.ประเทือง เอมเจริญ, อ.ถวัลย์ ดัชนี, อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต, อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และนิสา ศรีคำดี ผู้สร้างสรรค์ “Cry Baby”- อุตสาหกรรมกีฬา : จัดเวทีมวย การแสดงแม่ไม้มวยไทย จัดโชว์สินค้ามวยไทย พบกับ เพชรจีจ้า “The Queen” ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม โดยผู้ที่มาร่วมงานสามารถฝึกมวยเบื้องต้นได้และมีครูมวยมาให้คำแนะนำ- อุตสาหกรรมอาหาร : จัดนิทรรศการในหัวข้อ “Discover New Flavors of Thailand” เปิดประสบการณ์ของอาหารไทย อาทิ อาหารชาววัง อาหารประจำภาค Street Food และ Future Food รวมทั้งนิทรรศการโครงการ “หนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งเชฟอาหารไทย” โดยเชฟชุมพล แจ้งไพร โดยเป็นหนึ่งในหลักสูตร OFOS (One Family One Soft Power) จะเปิดให้ผู้ที่สนใจลงทะเบียนโครงการในงานทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ https://general.icv-allservice.com ฟรีตลอดงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.thacca.go.th/splash/ เพจเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/thaccaofficial และทาง X (ทวิตเตอร์) @thaccaofficial“โฆษกรัฐบาลเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมงาน THACCA Soft Power Forum 2024 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ นอกจากจะเป็นการจัดงานรูปแบบใหม่ เท่าทันกระแสความนิยมของประชาชนแล้ว ยังเป็นงานที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่มองหาประกายความคิดเพื่อจุดมีให้ไฟในการทำงานอีกครั้ง ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่จะมาแบ่งปันวิสัยทัศน์ เช่น ธนินท์ เจียรวนนท์, พิชัย จิราธิวัฒน์, Soohyun Kim, Stewart Moore และ Jayne Estéve Curé เป็นต้น รวมถึงการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินชื่อดัง เช่น นิสา ศรีคำดี ผู้สร้างผลงาน “Cry Baby” ที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก พร้อมด้วย นิทรรศการ การแสดง และกิจกรรมอีกมากมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ค้นหาประสบการณ์ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ นำประสบการณ์จากงานนี้ไปต่อยอดความคิด” นายชัย กล่าวอนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะร่วมเวทีสัมมนา บนเวที “Vision Stage” อาทิ แพทองธาร ชินวัตร - กรรมการพัฒนาซอฟพาวเวอร์แห่งชาติ, ธนินทร์ เจียรวนนท์ - ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, พิชัย จิราธิวัฒน์ - กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล, Soohyun Kim - ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโกส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ, Magdalena Florek - กรรมการสมาคมการสร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่นานาชาติ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, Martin Boudreau - President and CEO, 44 Productions, ดวงขวัญ สินสัตยกูล - ผู้จัดการประจำตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน บริษัท Airbnb, Tonya Nelson - Excutive Director of Enterprise and Innovation, Arts Council England, Jayne Estève Curé - Creative Fashion Luxury & Business Consultancy, Derek Hsu - President, 88rising, อดุลญา ฮุนตระกูล - ผู้อำนวยการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และอุเทน บุญอรณะ - เจ้าของนามปากกา “รังสิมันต์” อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง นักเขียนนิยายที่ได้รับการแปลไปแล้วกว่า 5 ภาษานอกจากนั้น ยังมีผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสำเร็จในแวดวงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่กำลังมาแรง ทั้งการออกแบบ นักเขียน เกม ดนตรี ภาพยนต์ ละคร ซีรีส์ และศิลปะ บนเวที “Pathway Stage” ที่จะแนะนำเทคนิค และประสบการณ์สู่ความสำเร็จในอาชีพ อาทิ พัทน์ ภัทรนุธาพร - MIT Media Lab, Yee Ler Lau - Associate Director for Global Public Affairs, Tencent, ชนิดา คล้ายพันธ์ - Head of Public Policy, TikTok Thailand, Ruben Hattari - Director of Public Policy, South East Asia, Netflix, รัญชน์คณุตม์ นาคะเสถียร - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เกมส์ และอีสปอร์ต (eFootball League Thailand) รวมทั้ง “Performance Stage” เวทีของคนรุ่นใหม่ให้ได้แสดงความสามารถ อาทิ การแสดง Contemporary Dance “ร่างทอง”, คุณเหมียว (Yaongyi) นักเขียนจากเรื่อง “ความลับของนางฟ้า (True Beauty), K-Pop Dance Mini Workshop โดยคิม ฮยอนอี และ “Podcast Studio” เวที Podcast เจาะลึกมุมมองแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่จะจุดประกายความคิดให้กับผู้เข้าร่วมงาน