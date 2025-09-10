xs
”ดร.คงกระพัน ”โชว์วิสัยทัศน์ ปตท. บนเวที Gastech 2025 ย้ำบทบาท “ก๊าซธรรมชาติ” พลังงานสะพานสู่โลกยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขึ้นเวทีเสวนาระดับโลกในงาน Gastech 2025 เวทีด้านพลังงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดงานหนึ่งของโลก จัดขึ้นที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยตอกย้ำวิสัยทัศน์ “TOGETHER FOR SUSTAINABLE THAILAND, SUSTAINABLE WORLD” ชี้ก๊าซธรรมชาติคือ “Destination Fuel” ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคตคาร์บอนต่ำอย่างมั่นคง

ดร.คงกระพัน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Energy security through transformation: A vital force for progress in a rapidly changing world” เคียงข้างผู้นำระดับโลกจาก Cheniere Energy, ADNOC, Baker Hughes และ INPEX โดยชี้ว่า ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จะยังเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ช่วยรองรับความต้องการพลังงานที่เติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่กัน

“ความมั่นคงทางพลังงานต้องเดินคู่ไปกับความเป็นธรรมในการเข้าถึง และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า Energy Trilemma โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำเข้า LNG รายใหญ่ ภายในปี 2032 ซึ่งจะเร่งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโอกาสให้ไทยพัฒนาเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค” ดร.คงกระพัน กล่าว

สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดหา LNG เชิงกลยุทธ์ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดคาร์บอน และสร้างกลไกราคาที่สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ก๊าซธรรมชาติสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

งาน Gastech 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–12 กันยายน 2568 ภายใต้ธีม “Powering a sustainable energy future” รวมผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และนักนวัตกรรมจากทั่วโลก แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนอนาคตพลังงานท่ามกลางความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์และการลดคาร์บอน

ทั้งนี้ ในปีหน้า (พ.ศ. 2569) ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คน และผู้แสดงสินค้ากว่า 1,000 ราย สะท้อนบทบาทของไทยในการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานบนเวทีโลก

