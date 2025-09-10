”ดร.คงกระพัน ”โชว์วิสัยทัศน์ ปตท. บนเวที Gastech 2025 ย้ำบทบาท “ก๊าซธรรมชาติ” พลังงานสะพานสู่โลกยั่งยืน

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขึ้นเวทีเสวนาระดับโลกในงาน Gastech 2025 เวทีด้านพลังงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดงานหนึ่งของโลก จัดขึ้นที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี โดยตอกย้ำวิสัยทัศน์ “TOGETHER FOR SUSTAINABLE THAILAND, SUSTAINABLE WORLD” ชี้ก๊าซธรรมชาติคือ “Destination Fuel” ที่จะช่วยขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสู่อนาคตคาร์บอนต่ำอย่างมั่นคง
ดร.คงกระพัน ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Energy security through transformation: A vital force for progress in a rapidly changing world” เคียงข้างผู้นำระดับโลกจาก Cheniere Energy, ADNOC, Baker Hughes และ INPEX โดยชี้ว่า ก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จะยังเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ช่วยรองรับความต้องการพลังงานที่เติบโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่กัน
“ความมั่นคงทางพลังงานต้องเดินคู่ไปกับความเป็นธรรมในการเข้าถึง และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า Energy Trilemma โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังก้าวสู่การเป็นผู้นำเข้า LNG รายใหญ่ ภายในปี 2032 ซึ่งจะเร่งการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสร้างโอกาสให้ไทยพัฒนาเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค” ดร.คงกระพัน กล่าว
สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดหา LNG เชิงกลยุทธ์ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดคาร์บอน และสร้างกลไกราคาที่สมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้ก๊าซธรรมชาติสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
งาน Gastech 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9–12 กันยายน 2568 ภายใต้ธีม “Powering a sustainable energy future” รวมผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และนักนวัตกรรมจากทั่วโลก แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อขับเคลื่อนอนาคตพลังงานท่ามกลางความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์และการลดคาร์บอน
ทั้งนี้ ในปีหน้า (พ.ศ. 2569) ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค กรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 50,000 คน และผู้แสดงสินค้ากว่า 1,000 ราย สะท้อนบทบาทของไทยในการผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานบนเวทีโลก