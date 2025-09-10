xs
ซีอีโอปตท.แสดงวิสัยทัศน์ในงานGastech 2025 ชี้อาเซียนจะเป็นผู้นำเข้าLNG สุทธิในปี2032

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“ คงกระพัน” ซีอีโอ ปตท. ร่วมแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีระดับโลก Gastech 2025 ตอกย้ำความสำคัญก๊าซธรรมชาติคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจก และในอนาคตอาเซียนจะกลายเป็นผู้นำเข้า LNG สุทธิ (Net LNG Importer) ภายในปี ค.ศ. 2032 หลังจากปริมาณการผลิตก๊าซฯในประเทศลดลง โดยไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว เตรียมพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางLNGในภูมิภาคนี้

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมเวทีเสวนาในงาน “Gastech 2025” สุดยอดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว พลังงานไฮโดรเจน เทคโนโลยีภูมิอากาศ และปัญญาประดิษฐ์ ที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดงานหนึ่งของโลก ณ  Fiera Milano เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี ถือเป็นก้าวสำคัญของการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “ปตท. แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน” หรือ “TOGETHER FOR SUSTAINABLE THAILAND, SUSTAINABLE WORLD” บนเวทีระดับโลก แสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของ ปตท. ที่สอดคล้องกับทิศทางพลังงานโลกในปัจจุบัน


โดยนายคงกระพัน เสวนาในหัวข้อ Energy security through transformation: A vital force for progress in a rapidly changing world ร่วมกับผู้บริหารบริษัทพลังงานและเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ได้แก่ Mr. Jack Fusco, President & CEO บริษัท Cheniere Energy, Mr. Musabbeh Al Kaabi, CEO Upstream บริษัท ADNOC, Mr. Lorenzo Simonelli, Chairman, President & CEO บริษัท Baker Hughes และ Mr. Takayuki Ueda, President & CEO บริษัท INPEX

นายคงกระพัน นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงาน ทั้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยว่า ก๊าซธรรมชาติ ถือเป็น ‘Destination Fuel’ มีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานสะอาด โดยดำเนินการควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่มีความเสถียรต่อระบบพลังงาน และเป็นเชื้อเพลิงที่มีความสะอาดกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอื่น ซึ่งขณะนี้หลายภูมิภาคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก LNG สามารถทำการส่งมอบได้ทั่วโลก ช่วยลดอุปสรรคในการเข้าถึงพลังงาน รวมทั้งมีกลไกการซื้อขายในรูปแบบสัญญาระยะยาว (Long-term contract) และตลาดจร (Spot Market) ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่หลายพื้นที่


“ทิศทางพลังงานของโลกควรตอบโจทย์มิติพลังงานสามด้าน (Energy Trilemma) ได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ความเป็นธรรมในการเข้าถึงพลังงาน (Affordability) และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม(Sustainability) ซึ่งความมั่นคงทางพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะทิศทางพลังงาน­ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทยอยยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน อย่างไรก็ตามในระยะยาวภูมิภาคนี้จะมีการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อประกอบกับการผลิตก๊าซธรรมชาติภายในแต่ละประเทศที่ลดลง คาดว่าอาเซียนจะกลายเป็นผู้นำเข้า LNG สุทธิ (Net LNG Importer) ภายในปี ค.ศ. 2032 ซึ่งจากปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นทำให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) เพิ่มเติม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาตลาดก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคนี้ โดยไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางLNGในภูมิภาคได้” นายคงกระพัน กล่าว

จากปัจจัยของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของแต่ละประเทศ ทำให้ผู้เล่นในตลาดสามารถร่วมมือในการจัดหา LNG เชิงกลยุทธ์ในภูมิภาค ตลอดจนร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง สร้างกลไกราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน เพื่อให้ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานที่แข่งขันในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน


งาน Gastech 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 กันยายน 2568 ณ สาธารณรัฐอิตาลี ภายใต้ธีม “Powering a sustainable energy future” เป็นเวทีสำคัญที่รวมตัวบุคคลสำคัญจากภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทพลังงานชั้นนำ นักลงทุน และนักนวัตกรรม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดและผลักดันวิถีพลังงานที่ยั่งยืน ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนด้านภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันต่อเป้าหมายการลดคาร์บอนทั่วโลก

ทั้งนี้ในปี2569 ปตท. และบริษัทในกลุ่ม มุ่งมั่นในการสนับสนุนโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gastech 2026 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ เพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศในเวทีระดับโลก ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน ผู้แสดงสินค้ากว่า 1,000 ราย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,000 ท่านจากทั่วโลก เป็นการร่วมกันสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนา Ecosystem ด้านพลังงานของไทยที่มั่นคง ยั่งยืน รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

