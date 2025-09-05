Lark จับมืออุตฯอาหาร-เครื่องดื่ม ยกระดับการเติบโตด้วย AI และระบบอัตโนมัติ

Lark แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรในเครือบริษัท ByteDance จัดกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟ รวมผู้บริหารกว่า 30 คนจากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ในประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการยกระดับการทำงานร่วมกันภายในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของทั้งอุตสาหกรรม
ภายในงานมีผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (CHRO) จากเครือร้านอาหาร แบรนด์เครื่องดื่ม และผู้ประกอบการคาเฟ่ชั้นนำ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม F&B นอกจากนี้ ยังมีวิดีโอพิเศษจาก คุณอรรถกร รัตนารมย์ (กานต์) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BEARHOUSE เน้นย้ำความสำคัญของการวางรากฐานภายในองค์กรที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมชี้ให้เห็นว่าการทำงานร่วมกันบนแฟลตฟอร์มดิจิทัลและการออกแบบเวิร์กโฟลว์ อย่างรอบคอบช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของทีมและยกระดับประสบการณ์ลูกค้าในวงกว้าง
จากนั้น คุณธัชพล ทองสุข ผู้จัดการโครงการฝ่ายไอทีของ BEARHOUSE ร่วมเสวนาและยกตัวอย่างการผสานระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ BEARHOUSE ในฐานะหนึ่งในแบรนด์ชานมไข่มุกที่เติบโตเร็วที่สุดในไทย เดินหน้ายกระดับความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ทีมผู้บริหารของ Lark ได้สาธิตตัวอย่างการใช้งานจริงว่าระบบอัตโนมัติและ AI ช่วยเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการทำงานระหว่างทีมต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม F&B ในประเทศไทยได้อย่างไร ซึ่งการยกระดับเทคโนโลยีช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่ร้านชานมไข่มุกไปจนถึงร้านอาหารที่ให้บริการเต็มรูปแบบ สามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับประสบการณ์การทำงานของพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
Mark Dembitz ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Lark กล่าวย้ำความมุ่งมั่นในการสนับสนุนธุรกิจไทยให้เติบโตด้วยนวัตกรรมว่า “อุตสาหกรรม F&B ของไทยเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุดในภูมิภาค แบรนด์ต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อความคาดหวังของลูกค้าที่สูงขึ้น การทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยมากกว่ารสชาติอาหารหรือการบริการที่ดี แต่ยังต้องมีระบบการทำงานที่ลื่นไหล และทีมงานที่พร้อมทดลองและนำนวัตกรรมมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว”
“ที่ Lark ภารกิจของเราคือการสร้างแพลตฟอร์มที่รวมทุกการสื่อสารไว้ในที่เดียว ทั้งระบบเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ และระบบเชื่อมทีมงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อช่วยให้ทุกบริษัทฯ โดยเฉพาะแนวหน้าของอุตสาหกรรม F&B สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทำงานหลังบ้านให้ทันสมัย ขยายธุรกิจได้เร็วขึ้น ให้บริการได้ดียิ่งขึ้น และนำหน้าคู่แข่งในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ”
ท่ามกลางการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นในอุตสาหกรรม F&B ในประเทศไทย Lark ตั้งเป้าเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ของทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และแบรนด์ชั้นนำ เสริมพลังการเติบโตระยะต่อไปด้วยระบบอัตโนมัติและ AI
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Lark สนับสนุนธุรกิจ F&B ในประเทศไทยได้ที่ www.larksuite.com หรือ ติดต่อทีม Lark ประเทศไทย เพื่อรับคำปรึกษาทางธุรกิจ