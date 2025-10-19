เพื่อไทยขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงชาวกาญจน์ แม้ผลเลือกตั้งไม่เป็นตามที่หวัง

เพื่อไทยขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาว กาญจนบุรี แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
วันนี้(19 ต.ค.) หลังจากผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม สส.เขต 4 กาญจนบุรี ออกมาปรากฎว่า น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ จากพรรคภูมิใจไทย เอาชนะ พล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช จากพรรคเพื่อไทย ไปได้ ด้วยคะแนนทิ้งห่างราว 17,000 คะแนน ต่อมาเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนมอบให้ ในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี
แม้ผลการเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง แต่ทุกคะแนนเสียงคือความไว้วางใจ อันมีค่าที่สุดสำหรับพรรคเพื่อไทย
พรรคเพื่อไทย จะยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยต่อไป
ขณะที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็ได้แชร์โพสต์ดังกล่าว ขอบคุณทุกคะแนน ประชาชน ในเขตเลือกตั้งซ่อมจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเดียวกัน