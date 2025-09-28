xs
ผลนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ศรีสะเกษ เขต 5 ภูมิใจไทยนำเพื่อไทย 7,378 คะแนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เวลา 19.40 น. ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ศรีสะเกษ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง​

หมายเลข 2 น.ส.จินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล พรรคภูมิใจไทย ได้ 34,180 คะแนน

หมายเลข 1 น.ส.ภูริกา สมหมาย พรรคเพื่อไทย ได้ 26,802 คะแนน