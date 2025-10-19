ปิดหีบนับคะแนน “เลือกตั้งซ่อมกาญจน์ เขต 4” คึกคัก! ล่าสุดน้องดรีมค่ายน้ำเงินนำ 44.39% คาดรู้ผลก่อน 21.00 น.

กาญจนบุรี - กปน.ทั้ง 254 หน่วยเลือกตั้งในเขตกาญจนบุรี เขต 4 ปิดหีบเรียบร้อย เริ่มนับคะแนนเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งว่าง คาดรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการภายใน 21.00 น. ล่าสุด “น้องดรีม” วิสุดา วิเชียรศิลป์ จากพรรคภูมิใจไทย นำโด่งร้อยละ 44.39 เหนือ “บิ๊กเลน” พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช พรรคเพื่อไทย ที่ได้ร้อยละ 29.54
เย็นวันนี้( 19 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ได้ประกาศ ปิดหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่างลง พร้อมกันทั้ง 254 หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ บ่อพลอย (ยกเว้นตำบลหนองกุ่ม), หนองปรือ, ห้วยกระเจา และเลาขวัญ
ภายหลังปิดหีบ เจ้าหน้าที่เริ่มนับคะแนนต่อหน้าประชาชนและผู้สังเกตการณ์อย่างโปร่งใส โดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า กกต.ตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะประกาศให้ทราบภายในเวลาไม่เกิน 21.00 น.
สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 133,100 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 95,795 คน คิดเป็นร้อยละ 71.97 ซึ่งถือว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิจำนวนมาก
ผลการนับคะแนนเบื้องต้น เวลา 18.00 น. มีดังนี้ อำเภอบ่อพลอย น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ (พรรคภูมิใจไทย) เบอร์ 1 ได้ 7,913 คะแนน พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช (พรรคเพื่อไทย) เบอร์ 2 ได้ 7,823 คะแนน
อำเภอหนองปรือ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ได้ 7,428 คะแนน พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ได้ 5,892 คะแนน
อำเภอห้วยกระเจา น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ได้ 8,954 คะแนน พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ได้ 6,537 คะแนน
อำเภอเลาขวัญ น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ ได้ 18,224 คะแนน พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช ได้ 7,959 คะแนน
รวมคะแนนทั้ง 4 อำเภอในช่วงเวลา 18.00 น. น.ส.วิสุดา วิเชียรศิลป์ พรรคภูมิใจไทย ได้ร้อยละ 44.39 พล.อ.ดร.ชินวัฒน์ แม้นเดช พรรคเพื่อไทย ได้ร้อยละ 29.54
บรรยากาศการนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่มีเหตุวุ่นวาย โดยประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่างจับตาใกล้ชิดเพื่อรอผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลก่อนเวลา 21.00 น. คืนนี้