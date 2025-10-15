นายกฯ ชี้ปราบแก๊งคอลฯ คำวิจารณ์กับของจริงต่างกัน คุย ปธน.เกาหลีใต้เรื่อง APEC ไม่เกี่ยวสแกมเมอร์

นายกฯ ชี้ของจริงกับคำวิจารณ์ต่างกัน หลังถูกมองท่าทีรัฐบาลไม่แข็งขันปราบสแกมเมอร์ เหมือนช่วงแรก บอก คุยประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เรื่อง APEC ไม่เกี่ยวสแกมเมอร์
วันนี้ (15 ต.ค. 68) เวลา 19.22น. ที่อาคารรัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์เมอร์ ในประเทศกัมพูชา ภายหลัง น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา โดยนายอนุทิน กล่าวว่า ดำเนินการไปตามกฎหมาย ซึ่งตนได้ตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาแล้ว เพื่อปราบปรามเรื่องนี้ โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นผู้ดำเนินการ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีการวิจารณ์ถึงท่าทีของรัฐบาลไม่แข็งขันเหมือนตอนต้น นายกรัฐมนตรี ตอบว่า “คุณดูสิ คุณดูเองมั้ง ของจริงกับการวิจารณ์มันไม่เหมือนกัน”
ส่วนที่มีการมองว่า ก่อนได้เป็นรัฐบาลก็รับปากไว้อีกแบบหนึ่ง นายกรัฐมนตรี ไม่ได้ตอบคำถามนี้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถามถึงการโทรศัพท์พูดคุยกับนาย อี แจ มยอง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ จะมีการพูดคุยเรื่องปราบสแกมเมอร์ด้วยหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวสั้นๆ ว่า ไม่เกี่ยวกัน พูดคุยเรื่องการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ก่อนเดินทางกลับทันที