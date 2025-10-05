"อิ๊งค์" จ่อโชว์วิสัยทัศน์ “ยกเครื่องพท.ยกเครื่องไทย เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส. ลั่นน้อมรับคำวิจารณ์ไปปรับปรุง

รองโฆษกพท. ”แพทองธาร“ เตรียมโชว์วิสัยทัศน์ “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส. เตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง ลั่นที่ผ่านมาไม่เคย ปฏิเสธคำวิจารณ์ พร้อมน้อมรับไปปรับปรุงพรรค ทุกเสียงสะท้อน
วันนี้ (5ต.ค.) นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากพรรคภูมิใจไทยได้ประกาศกลางสภาว่าจะยุบสภาภายใน4 เดือนโดยที่ไม่บิดพริ้วนั้น
ตนยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่ต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตอนครบกำหนด4เดือนหรือก่อน4 เดือนก็ตาม โดยวันที่ 7 ตุลาคม ที่จะถึงนี้พรรคเพื่อไทยจะเริ่มต้นแคมเปญที่ชื่อว่า “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” โดยภายในวันนั้น จะมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสส. ของพรรคเพื่อไทย รวมถึงนางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรค และอดีตนายกรัฐมนตรี จะร่วมแสดงความวิสัยทัศน์ในวันดังกล่าวด้วย
ตนจนตึงอยากเรียนเชิญประชาชนได้ร่วมกันติดตามกิจกรรมที่สำคัญนี้ผ่านช่องทาง Facebook และ YouTube ของพรรคเพื่อไทย นี่คือจุดเริ่มต้นอีกครั้งในการเดินหน้าครั้งใหม่ของพรรคเพื่อไทย สิ่งนี้จะได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพรรคไทย ที่จะยกเครื่องพรรคและยกเครื่องประเทศไทยไปพร้อมกัน
โดยที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไม่เคยปฏิเสธคำวิจารณ์เรารับฟังทุกเสียง ไม่ว่าจะจะเป็นจากบุคคลในพรรคหรือว่าบุคคลภายนอกพรรคก็ตาม เพราะสำหรับเราแล้วทุกคำวิจารณ์ไม่ได้เป็นการตำหนิ แต่สิ่งเหล่านี้เป็นความปรารถนาดีที่ทุกคนมีต่อพรรคเพื่อไทย ทั้งนี้ทางพรรคกำลังรวบรวมทุกความคิดเห็นเอามาศึกษาและถอดเป็นบทเรียน เพื่อจะทำเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพรรคให้ ให้ดีขึ้น เพื่อให้พรรคการเมืองที่เป็นสถาบันการเมืองที่มีรากฐานมาอย่างยาวนาน ให้ประชาชนสามารถฝากความหวังได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม