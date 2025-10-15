นายกฯลั่นลุยเองปราบอาญชกรรมไซเบอร์ ให้ "เพิ่มพูน" นำทีม ชี้ปราบสแกมเมอร์หนึ่งในเงื่อนไขคุยเขมร

"อนุทิน" บอกลุยเองปราบอาญชกรรมไซเบอร์ มอบ "เพิ่มพูน ชิดชอบ" นำทีมปฏิบัติการ ตั้งเป้าแก้ความเดือดร้อนปชช. ย้ำปราบสแกมเมอร์ เป็นหนึ่งในเงื่อนไขคุยกัมพูชา หลังหลายฝ่ายเรียกร้องร่วมมือเกาหลีใต้-สหรัฐฯกดดันเขมร
วันนี้ (15ต.ค.) เมื่อเวลา. 15.50 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 341/256 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยที่ตนเองนั่งประธานว่า ได้มีการตั้งคณะกรรมการไปแล้ว และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบ ซึ่งด้านปฏิบัติการได้มอบหมายพลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพราะว่าเป็นตำรวจเก่า
เมื่อถามว่า มีการหวังผลหรือตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรบ้าง นายอนุทิน กล่าวว่า ก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ ความเดือดร้อนอะไรที่ผิดกฎหมายแล้วทำความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะอะไรที่ใช้กำลังไปกดดัน กดขี่ ข่มเหง
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า อยากให้ไทยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ในการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อย่างไร นายอนุทิน ระบุเพียงว่า เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ไทยเสนอให้กัมพูชาต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ส่วนจะยืนยันว่าไทยเดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่ใช่หรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้ารับ ก่อนจะเดินทางออกจากอาคารรัฐสภาทันที