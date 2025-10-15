อธิบดีกรมชลฯ ลุยน้ำอยุธยา สั่งเร่งเคลียร์คลอง วางแผนระบายน้ำเตรียมเพาะปลูกฤดูแล้ง

อธิบดีกรมชลฯ นำทีมลุยอยุธยา ตรวจน้ำ-วางแผนระบาย สั่งเร่งกำจัดผักตบชวา เปิดทางน้ำไหลสะดวก ลดเสี่ยงน้ำหลากปลายฝนต้นแล้ง ย้ำทุกโครงการเร่งบริหารจัดการน้ำตามนโยบาย “ร.อ.ธรรมนัส” เพื่อความมั่นคงน้ำภาคเกษตร
วันนี้ (15 ต.ค. 68) นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอยุธยา โดยมี นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสงกรานต์ ชลอศรีทอง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 นายสิทธิพร พฤฒิพิบูลธรรม เลขานุการกรม นายรณชัย ศรีรอดบาง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ พร้อมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปัจจุบันมีอัตราการรับน้ำเข้าพื้นที่ 164.41 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบายน้ำลงคลองพระยาบรรลือ 165.31 ลบ.ม./วินาที โดยควบคุมระดับน้ำในคลองสายหลักให้ใกล้เคียงกับระดับน้ำสูงสุดในปี 2567 กรมชลประทาน ได้ปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบน ทั้งนี้ได้ระบายน้ำมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงน้ำไว้ส่วนหนึ่งเพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมแปลงทำนาในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง
ทั้งนี้นายสุริยพลฯ ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รองรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝน และส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ตามข้อสั่งการของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์