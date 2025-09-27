ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เรียกถกด่วนเตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำปิงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่

ค่ำวันนี้ (27 ก.ย.) นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายศิวะ ธมิกานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมด่วนทุกหน่วยงาน เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำในแม่น้ำปิง หลังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบน ส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากจะไหลลงมาผ่านตัวเมืองที่เป็นย่านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเวลา 22.00-24.00 น.
ทางชลประทานเชียงใหม่ คาดการณ์ว่า ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม 3.9 เมตร ที่คาดการณ์ว่าครั้งแรก เป็น 4.0-4.15 เมตร และจะส่งผลให้น้ำปริ่มและเอ่อล้นตลิ่งเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการสถานการณ์ได้ เนื่องจากมีการเสริมคันกันน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง ซึ่งสามารถรองรับน้ำได้สูงถึง 4.2 เมตร
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมา อบจ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด เทศบาลตำบลหนองหอย และเทศบาลตำบลท่าวังตาล ได้เร่งบรรจุกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับประชาชนเตรียมพร้อมสำหรับทำพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านเรือนและร้านค้าแล้ว
ส่วนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมสถานที่จอดรถไว้รองรับประชาชน จำนวน 10,500 คัน และจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ จำนวน 44 แห่ง ที่สามารถรองรับประชาชนได้ 116,504 คน หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นในคืนวันนี้
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยด่วนเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก ซึ่งหากเกินกำลังของ อปท. ในพื้นที่ขอให้แจ้งมายังจังหวัด ผู้ว่าฯ จะสั่งการให้หน่วยงานระดับจังหวัดที่มีเครื่องจักกลขนาดใหญ่เร่งดำเนินการทันทีเมื่อสถานการณ์น้ำอยู่ในระดับปลอดภัยต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ แต่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นที่ต้องมีการอพยพประชาชน ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน พร้อมกับอำนวยความสะดวกเส้นทางจราจรในพื้นที่ด้วย