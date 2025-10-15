อธิบดีกรมชลฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอยุธยา ย้ำทุกหน่วยงานเร่งกำจัดผักตบชวากีดขวางทางน้ำ

วันนี้ (15 ต.ค.) นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน นำทีมผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอยุธยา พร้อมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน ปัจจุบันมีอัตราการรับน้ำเข้าพื้นที่ 164.41 ลบ.ม./วินาที อัตราการระบายน้ำลงคลองพระยาบรรลือ 165.31 ลบ.ม./วินาที โดยควบคุมระดับน้ำในคลองสายหลักให้ใกล้เคียงกับระดับน้ำสูงสุดในปี 2567 กรมชลประทาน ได้ปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบน ทั้งนี้จะเริ่มระบายน้ำออกทุ่งแต่ยังคงน้ำไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อให้เกษตรกรได้เตรียมแปลงทำนาในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง
ทั้งนี้ นายสุริยพล ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รองรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝน และส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ตามข้อสั่งการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์