“ธรรมนัส” ควง 2 รมช.เกษตร ตรวจเขื่อนเจ้าพระยา จี้ล้างผักตบทั่วประเทศให้หมดใน 1 เดือน ใครอืดสั่งย้ายทันที

ชัยนาท – ร.อ.ธรรมนัส ควง 2 รมช. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา กำชับทุกหน่วยเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำทุกลำน้ำภายใน 1 เดือน หากใครไม่ทำตามสั่งย้ายฟ้าผ่า พร้อมเตรียมหารือนายกฯ ปรับกฎการระบายน้ำให้ทันต่อสถานการณ์
วันนี้ (27 ก.ย. 2568) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ และนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและปัญหาอุทกภัย รวมถึงการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา
โดยได้รับฟังรายงานจากนายวัชระ ไกรสัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 ว่าปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านสถานี C2 จ.นครสวรรค์ 2,368 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีการส่งน้ำเข้าระบบชลประทานสองฝั่งเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 242 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คาดว่าในสัปดาห์หน้าจากอิทธิพลพายุ “บัวลอย” จะมีน้ำไหลผ่าน จ.นครสวรรค์ เพิ่มเป็น 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กรมชลประทานเตรียมปรับแผนบริหารจัดการน้ำ ส่งเข้าระบบชลประทานเต็มศักยภาพ 440 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยกระดับน้ำเหนือเขื่อนให้อยู่ในระดับ 16.80–17.00 เมตร พร้อมจำกัดการระบายน้ำท้ายเขื่อนไม่เกิน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อไม่ให้กระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนมากนัก
ร.อ.ธรรมนัส ยังระบุถึงปัญหาข้อกำหนดการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ล่วงหน้า 3 วัน และแจ้งประชาชนอีก 3 วัน หากมีการระบายน้ำเกิน 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ว่าเป็นขั้นตอนที่ล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ จึงเตรียมนำเรื่องนี้หารือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อปรับปรุงระเบียบให้คล่องตัวมากขึ้น
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานชลประทานทั่วประเทศเร่งกำจัดวัชพืชและผักตบชวาตามแม่น้ำลำคลองทุกแห่งให้หมดภายใน 1 เดือน หากพื้นที่ใดยังปล่อยให้มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำ จะสั่งย้ายผู้รับผิดชอบในทันที เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมและให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.