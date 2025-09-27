“ธรรมนัส“นำ 2 รมช.ลุยตรวจน้ำท่วม ลุ่มเจ้าพระยา–ป่าสัก ซัด กฎระบายน้ำล่าช้า ทำชาวบ้านจมทุกปี

วันนี้( 27 ก.ย.)ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดชัยนาท ลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอนุชา นาคาศัย สส.ชัยนาท พรรครวมไทยสร้างชาติ และนายบัญชา เดชเจริญศิริกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ให้การต้อนรับ
ร.อ.ธรรมนัส ได้ตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ เขื่อนพระราม ที่มีความสำคัญต่อการเก็บกักและการระบายน้ำ ซึ่งเชื่อมโยงกับพื้นที่เกษตรกรรมหลายจังหวัด โดยกล่าวระหว่างการตรวจราชการว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการน้ำ เพราะปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตร เราต้องทำงานเชิงรุกและทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ทั้งกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมการเกษตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเชื่อมโยงข้อมูลและทำงานเป็นทีม เพื่อป้องกันความเสียหายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร และขอให้ความเชื่อมั่นคน กทม.ได้ว่า สถานการณ์น้ำในปีนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ กทม.อย่างแน่นอน
ร.อ.ธรรมนัส ระบุว่า สถานการณ์น้ำท่วมยังคงสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน โดยหลายพื้นที่ยังเผชิญปัญหาท่วมซ้ำซาก ซึ่งเรื่องสำคัญที่ควรแก้ไขคือ ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการบริหารการระบายน้ำที่ต้องขออนุญาตจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) หรือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) หากยังต้องรออนุญาต 2-3 วัน กว่าจะระบายน้ำได้ บ้านเรือนประชาชน พื้นที่เกษตรกรรมก็เสียหายหมดแล้ว ตนจะนำประเด็นนี้เข้าสู่การประชุม ครม.เพื่อเสนอให้พิจารณายกเลิกกฎระเบียบที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
“วันนี้ได้มารับฟังปัญหาจากประชาชน ผมในฐานะครอบครัวเกษตรฯที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะกรมชลประทาน อะไรที่สั่งการไปแล้ว ไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดเล่น ๆ อย่างเรื่องวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ ภายใน 1 เดือน ต้องจัดการให้หมด หากยังตรวจพบหรือพี่น้องประชาชนมาฟ้องว่า ไม่ได้ดำเนินการ จะต้องมีคนรับผิดชอบ”
ด้านนายนเรศ กล่าวว่า ขั้นตอนการขออนุญาตและการประชาสัมพันธ์ที่ต้องใช้เวลารวมกันถึง 6 วัน ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป และกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการจัดการน้ำ แม้จะสามารถคาดการณ์บางปัจจัยล่วงหน้าได้ แต่ยังมีตัวแปรสำคัญที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และน้ำทะเลหนุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำโดยตรง หากขั้นตอนทางราชการล่าช้า จะยิ่งทำให้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ไม่ทันการณ์ จึงควรจะต้องไปแก้ไขหรือปลดล็อก เพื่อลดขั้นตอน และระยะเวลาให้สั้นลง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ร.อ.ธรรมนัส เปิดเผยว่า ในวันที่ 2 ต.ค.นี้ จะมีการแถลงนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ และในช่วงบ่าย ทั้ง 4 กระทรวง ที่ตนกำกับดูแลอยู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการใช้ยางล้อรถจากการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)เพื่อแก้ปัญหายางพาราราคาตกต่ํา ซึ่งหากใช้น้ํายางในการทําล้อรถยนต์ที่หน่วยราชการใช้อยู่ จะสามารถระบายน้ำยางได้จํานวนมหาศาล