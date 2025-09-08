xs
สชป.13 กำจัดผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองระบาย 3ขวา สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 มอบหมายให้ นายรุ่งสุริยัน ฉ่ำเพชร ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล พร้อมด้วย นายเอกพณ มั่นใจ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองระบาย 3ขวา ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการสนับสนุนเครื่องจักรกลตามคำร้องขอจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ โดยมี นายพัลลภ สุวรรณมาลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง เป็นผู้ประสานงานหลัก ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และรองรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝน












