กรมชลเตือน 11 จังหวัดลุ่มรเจ้าพระยา รับมือเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลบ.ม./วินาที

ชัยนาท - กรมชลฯเตือน 11 จ.ลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่7 รับมือเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบายน้ำไม่เกินอัตรา 2,500 ลบ.ม./วินาที ท้ายเขื่อนน้ำจะสูงขึ้นอีก30 ซ.ม.
วันนี้(16 ก.ย.68) นายวรพจน์ เพชรนรชาติ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 14 กันยายน 2568 แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำ และ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
เนื่องจากฝนที่ตกทางพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,200-2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี และลำน้ำสาขา จะมีประมาณ 200-250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
จึงอนุญาตให้กรมชลประทาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจากเดิมไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็นไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะปรับเพิ่มแบบขั้นบันได ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ตั้งแต่จังหวัดชัยนาท ไปจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีระดับน้ำสูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 10-30 เซนติเมตร
โดยกรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร และหากไม่มีปริมาณฝนตกเพิ่มเติม จะเริ่มลดปริมาณการระบายลงตามลำดับ
สำหรับ สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา วันนี้(16 ก.ย.) ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณ 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (เพิ่มขึ้น 26 ลบ.ม./วินาที) แม่น้ำเจ้าพระยา และ แม่น้ำสะแกกรัง ที่ไหลไปรวมกันที่ จ.ชัยนาท มีปริมาณ 2,457 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
กรมชลประทาน ได้ส่งน้ำเข้าระบบชลประทาน -แม่น้ำท่าจีน -แม่น้ำน้อย มีปริมาณรวมกัน 457 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ ระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อน ที่ อ.เมืองชัยนาท อยู่ที่ระดับ 17.18 เมตร(รทก) ระดับน้ำท้ายเขื่อน ที่ อ.สรรพยา อยู่ที่ระดับ 14.68 เมตร(รทก) ต่ำกว่าตลิ่ง 1.66 เมตร