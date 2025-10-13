นายกฯ ยังไม่ได้ดูสารคดี-ซาวน์หลอนชายแดน หลังถูกท้วงละเมิดสิทธิ์ เชื่อไม่ทำให้ไทยเพลี่ยงพล้ำ ส่งหนังสือตอบ ”ทรัมป์“ แล้ว

"อนุทิน" เผย ยังไม่ได้ดูสารคดี-ซาวน์หลอนชายแดนสระแก้ว หลังถูกทักท้วงเสี่ยงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชื่อไม่ทำให้ไทยเพลี่ยงพล้ำในเวทีโลก เผยส่งหนังสือตอบ ”ทรัมป์“ แล้ว
วันที่ 13 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวรีกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดสารคดี และซาวน์หลอน บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้ว ถือเป็นการดำเนินตามมาตรการเบาไปหาหนักหรือไม่ว่า เรื่องการปฏิบัติตนได้มอบอำนาจให้กับกองทัพตัดสินใจเต็มที่ ส่ยนเรื่องของการเจรจาทางการทูต ก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างระเทศ ซึ่งเมื่อวานนี้นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และได้พบกับฝ่ายกัมพูชาและมาเลเซีย วันนี้ก็จะเดินทางกลับมา โดยทั้ง 2 ฝ่ายต่างได้รับอำนาจจากรัฐบาล สนับสนุนให้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่
เมื่อถามต่อว่าการเปิดสารคดีและเสียงหลอน จะกระทบกับสิทธิมนุษยชนหรือไม่ เนื่องจากมีการทักท้วงจากสว. บางคน นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอไปฟังก่อน ยังไม่มีเวลาฟังเนื่องจากช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาลงพื้นที่ตลอด แต่ยืนยันว่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายสากล เชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่ทำให้ไทยเพลี่ยงพล้ำในเวทีโลก เพราะเรารักษาอธิปไตยของไทย
ส่วนกรณีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแสดงเจตจำนงขอเป็นคนกลางในการเจรจายุติความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชานั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ส่งหนังสือตอบกลับไปแล้ว