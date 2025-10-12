"แรมโบ้" คัมแบ็กการเมือง ไขก๊อกบอร์ด กนอ. มารับตำแหน่งในรัฐบาล "อนุทิน"

"เสกสกล" คัมแบ็กการเมือง ยื่นลาออกจากบอร์ด กนอ. เพื่อรับตำแหน่งทางการเมืองรัฐบาล "อนุทิน"
วันนี้ (12ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในสมัยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ยื่นหนังสือขอลาออก จากตำแหน่งกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกนอ. ภายหลังคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ได้แต่งตั้งให้เป็นกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกนอ.
ทั้งนี้ นายเสกสกล ได้ให้เหตุผล ในการลาออกครั้งนี้ว่าเพื่อเตรียมตัวเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองในรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งจะมีผลในการลาออกวันที่ 14 ตุลาคม 2568 นี้