“อนุทิน” เซ็นตั้ง 7 ที่ปรึกษาของนายกฯ “สรอรรถ กลิ่นประทุม - สมคิด เลิศไพฑูรย์-วุฒิสาร ตันไชย” ร่วมทีม

“อนุทิน” เซ็นแต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 7 คน “สรอรรถ กลิ่นประทุม-สมคิด เลิศไพฑูรย์-วุฒิสาร ตันไชย” นำทีม
มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 312/2568 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2568 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี มีรายละเอียดว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เพื่อทําหน้าที่ให้คําปรึกษาและพิจารณาเสนอ ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ดังนี้
1.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
2.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์
3.นายวุฒิสาร ตันไชย
4.นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
5.พันตํารวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข
6.นายทองเจือ ชาติกิจเจริญ
7.นายชัยวัฒน์ ศรีวิภาสถิตย์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568