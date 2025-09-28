“อนุทิน” ร่วมงานศพพ่อ “อัครเดช” คุกเข่าส่งจิตขอมาอยู่ ภท.ชูเป็นดาวสภาตั้งใจทำงานให้ ปชช.

นายกฯ มาถึงราชบุรี ร่วมสวดอภิธรรมศพพ่อ “อัครเดช” ชมเป็น สส.ตั้งใจทำงานให้ ปชช. ยกเป็น “ดาวสภา” เผย สัมพันธ์แนบแน่นยาวนาน พร้อมจีบเข้า ภท. เผย คุกเข่าส่งจิตขออนุญาต “คุณพ่อ” สส.มุ่งแล้ว ขอมาอยู่ ภท.
วันนี้ (28 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนานกรัฐมนตรี นายศักดา วิเชียรศิลป์ รมช.มหาดไทย นายสรอรรถ กลิ่นประทุม อดีต สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เดินทางมาร่วมไว้อาลัยและร่วมฟังสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อวุฒิพงศ์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ บิดาของ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่สำนักงานใหญ่บริษัทในเครือวงษ์พิทักษ์โรจน์ จ.ราชบุรี
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนกว่า 2,000 ร่วมพิธี โดยคืนนี้เป็นการสวดอภิธรรมเป็นคืนที่ 4 และจะมีพิธีบรรจุศพในวันที่ 30 กันยายน นี้
ในช่วงท้าย นายอนุทิน ได้กล่าวในงาน ว่า ตนเองมีความสนิทสนมกับ สส.อัครเดช มาหลายปีแล้ว สส.อัครเดช เป็นคนมีความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจทำงานให้พี่น้องประชาชน ผมชื่นชมและศรัทธา ในความขยันขันแข็งของ สส.มุ่ง ยิ่งไปกว่านั้น การปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร ก็ทำหน้าที่ได้ดี ถิอเป็นดาวสภา คนหนึ่ง เลยทีเดียว
“เราผูกพันกัน สส.มุ่ง ก็เป็นคู่ กับน้องเขยผม ภรรยาของ สส.มุ่ง ก็เป็นเพื่อนกับน้องสาวแท้ๆ ของผม ก็มีสายใยความผูกพันความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมา ผมต้องขอบคุณชาวราชบุรีที่เลือก สส.มุ่ง ไปเป็นผู้แทนของท่าน และต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านจริงๆ ที่ในฐานะที่เขาทำหน้าที่แทนท่าน เขาได้เป็นผู้ที่ไว้วางใจให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต้องขอบคุณจริงๆ”
นายอนุทิน กล่าวทิ้งทายอีกว่า เมื่อสักครู่ ผมได้กราบคุณพ่อ สส.มุ่ง ไปแล้ว ก็ได้ส่งจิตไปบอกคุณพ่อว่า
“คุณพ่อครับ ขอเถอะครับ ขอลูกคุณพ่อมาอยู่ภูมิใจไทยเถอะครับ ถ้าคุณพ่อเห็นด้วย ก็ขอให้ผมลุกขึ้นยืนไหว เพราะผมคุกเข่ากราบขอท่าน แล้วผมก็ลุกขึ้นยืนขึ้นมาได้ทันที ก็แปลว่าคุณพ่ออนุญาตแล้ว เมื่อคุณพ่ออนุญาตแล้ว ผมก็บอกเดี่ยวผมดูแล สส.มุ่งเอง” นายอนุทิน กล่าว